FUENTE DEL MAESTRE

Las fiestas del Cristo, del 11 al 15 de septiembre

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

REDACCIÓN. El alcalde, Juan Antonio Barrios, ha anunciado que las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de las Misericordias de 2026 se celebrarán del 11 al 15 de septiembre. «Esta decisión del Grupo de Gobierno viene después de ver lo sucedido en las fiestas de este año, que han comenzado el viernes 12, y tras escuchar a un número importante de fontaneses». «Siempre he defendido que el Cristo se celebre del 13 al 17, pero entiendo que los tiempos han cambiado y que las inversiones municipales para las fiestas deben de ser disfrutadas por todos», añade.

