La Fiesta de la Vendimia corona hoy a su reina en Los Santos de Maimona

A partir de las diez de la noche de hoy se coronará a la reina de la fiesta de la Vendimia en Los Santos de Maimona. El acto se desarrollará en el patio del santuario de la Virgen de la Estrella, que se ha engalanado para la ocasión. En ese mismo acto se entregarán los premios Los Santos Excelente que concede el Ayuntamiento y se obtendrá el primer mosto de la campaña.

Ya en la jornada de ayer, en el mismo espacio, se celebró el acto institucional del inicio de la fiesta y, como antesala al mismo, tuvo lugar el XXVI Festival Flamenco Villa de Los Santos, en el que participaron La Caíta, Miriam Cantero y Francisco Escudero 'el Perrete'.

El domingo, también a las diez de la noche y en el mismo escenario, actuará el grupo Camerata Boleros de Jerez de los Caballeros. Ellos serán los encargados de poner fin a esta Fiesta de la Vendimia, pero hasta finales de agosto continuará una programación dedicada a la promoción de la uva eva o beba de Los Santos.