Feval recibe hoy a más de 700 bolilleras de toda España

La Asociación de Bolilleras de Don Benito celebra hoy la quinta edición del Encuentro de Bolilleras. El evento tendrá lugar en Feval durante toda la mañana. Se espera recibir a unas 700 bolilleras de 50 municipios, incluyendo grupos de Madrid, Ciudad Real, Toledo, Cádiz, Sevilla, Logroño y diferentes partes de Extremadura.

La actividad, en la que colabora el Ayuntamiento, tiene un triple objetivo. «Que no se pierda esta labor artesanal del bolillo, que se intercambien experiencias y, por supuesto, dar a conocer la ciudad de Don Benito», expresa la concejala Anabel Cidoncha.

Los asistentes recibirán un regalo y disfrutarán de un desayuno a su llegada. Las labores de bolillo comenzarán a continuación. Además de la convivencia, habrá 18 puestos de toda España, que incluyen tiendas especializadas y diseñadores que venden los materiales necesarios para hacer bolillos. Desde el Ayuntamiento se ofrecerá el tren turístico para que las personas que vienen de fuera conozcan la ciudad, puedan visitar el Museo Etnográfico y hacer algunas compras en la zona comercial.

Abanico de la Fallera Mayor

María del Carmen López, presidenta de la Asociación de Bolilleras de Don Benito, expresaba la satisfacción de la asociación dombenitense por el éxito de este encuentro anual. «Estamos muy contentas por lo que hemos conseguido poco a poco con nuestro trabajo y la implicación de Ayuntamiento», explica. Además, asegura que Don Benito ya es un nombre conocido en toda España en este ámbito.

Por otra parte, la artesana ha detallado que recientemente ha sido la encargada de confeccionar un abanico para la Fallera Mayor de Valencia. Un proceso de elaboración arduo al que dedicó en torno a dos meses. Así, ha señalado que tenía jornadas en las que comenzada antes de las cinco de la tarde y finalizaba en ocasiones ya de madrugada.

Actualmente, el abanico está preparado, a falta de las varillas. «La intención es que cuando la Fallera Mayor luzca el abanico diga que es de Don Benito», presumió orgullosa la encajera dombenitense.