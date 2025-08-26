HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El festival La Plaza con Humor 3.0 se celebrará del 30 de agosto al 6 de septiembre en Zafra

Ana Magro

Martes, 26 de agosto 2025, 07:39

La octava edición del festival de teatro La Plaza con Humor 3.0 se celebrará a partir de este sábado, 30 de agosto, y se prolongará hasta el 6 de septiembre con una programación que se representará en diferentes espacios de Zafra. Los espectáculos tendrán la entrada libre hasta completar el aforo y convertirán «nuestras plazas y calles en un gran escenario abierto», según el concejal de Juventud y Festejos, Alejandro Carvajal.

Las obras representadas serán 'Ni fú ni fá', el día 30 a partir de las 21.00 horas en la plaza de España; 'La aparición', a las 21.45 horas en la plaza Chica el día 31; '¡Que llueva, que llueva!', el lunes 1 a las 21.00 horas de nuevo en la plaza Chica; misma ubicación, pero a las 21.45 horas para 'Un día feliz' el día 2; 'Querid@s vecinos, II parte' será el 3 a las 21.00 horas otra vez en la plaza Chica; el día 4 a las 21.00 horas será el turno de 'Cabaret de payasas'; el día 5 a la misma hora en la plaza Chica, 'Magia de cerca con humor', y el festival finalizará el sábado 6 a las 21.00 horas con 'B.O.B.A.S. Banda Orquestal Benéfica de Actos Sepulcrales' en el parque de la Paz.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2 Atropellada una niña de 7 años cuando circulaba en patinete eléctrico por Badajoz
  3. 3 Buscan testigos de la muerte de un menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  4. 4 La Primitiva deja un premio de casi 800.000 euros este lunes en Extremadura
  5. 5 Un coche se sale de la calzada y choca con cuatro turismos estacionados en Valle de Matamoros
  6. 6

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  7. 7 Detenido el responsable de una empresa que desprecintó más de 500 quesos que debían destruirse por irregularidades
  8. 8

    Las 461 VPO que construirá la Junta en Badajoz generan 600 solicitudes en un mes
  9. 9 Un incendio de pastos al norte de Cáceres obliga a cortar una hora la carretera del Casar
  10. 10

    El árbol más armonioso de Extremadura se salva de las llamas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El festival La Plaza con Humor 3.0 se celebrará del 30 de agosto al 6 de septiembre en Zafra