El festival La Plaza con Humor 3.0 se celebrará del 30 de agosto al 6 de septiembre en Zafra
Ana Magro
Martes, 26 de agosto 2025, 07:39
La octava edición del festival de teatro La Plaza con Humor 3.0 se celebrará a partir de este sábado, 30 de agosto, y se prolongará hasta el 6 de septiembre con una programación que se representará en diferentes espacios de Zafra. Los espectáculos tendrán la entrada libre hasta completar el aforo y convertirán «nuestras plazas y calles en un gran escenario abierto», según el concejal de Juventud y Festejos, Alejandro Carvajal.
Las obras representadas serán 'Ni fú ni fá', el día 30 a partir de las 21.00 horas en la plaza de España; 'La aparición', a las 21.45 horas en la plaza Chica el día 31; '¡Que llueva, que llueva!', el lunes 1 a las 21.00 horas de nuevo en la plaza Chica; misma ubicación, pero a las 21.45 horas para 'Un día feliz' el día 2; 'Querid@s vecinos, II parte' será el 3 a las 21.00 horas otra vez en la plaza Chica; el día 4 a las 21.00 horas será el turno de 'Cabaret de payasas'; el día 5 a la misma hora en la plaza Chica, 'Magia de cerca con humor', y el festival finalizará el sábado 6 a las 21.00 horas con 'B.O.B.A.S. Banda Orquestal Benéfica de Actos Sepulcrales' en el parque de la Paz.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.