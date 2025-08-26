El festival La Plaza con Humor 3.0 se celebrará del 30 de agosto al 6 de septiembre en Zafra

Ana Magro Martes, 26 de agosto 2025, 07:39 Comenta Compartir

La octava edición del festival de teatro La Plaza con Humor 3.0 se celebrará a partir de este sábado, 30 de agosto, y se prolongará hasta el 6 de septiembre con una programación que se representará en diferentes espacios de Zafra. Los espectáculos tendrán la entrada libre hasta completar el aforo y convertirán «nuestras plazas y calles en un gran escenario abierto», según el concejal de Juventud y Festejos, Alejandro Carvajal.

Las obras representadas serán 'Ni fú ni fá', el día 30 a partir de las 21.00 horas en la plaza de España; 'La aparición', a las 21.45 horas en la plaza Chica el día 31; '¡Que llueva, que llueva!', el lunes 1 a las 21.00 horas de nuevo en la plaza Chica; misma ubicación, pero a las 21.45 horas para 'Un día feliz' el día 2; 'Querid@s vecinos, II parte' será el 3 a las 21.00 horas otra vez en la plaza Chica; el día 4 a las 21.00 horas será el turno de 'Cabaret de payasas'; el día 5 a la misma hora en la plaza Chica, 'Magia de cerca con humor', y el festival finalizará el sábado 6 a las 21.00 horas con 'B.O.B.A.S. Banda Orquestal Benéfica de Actos Sepulcrales' en el parque de la Paz.