Fernando Arrabal ofrece este viernes una lectura comentada en la Casa de Cultura de Don Benito

E. Domeque

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

El reconocido escritor, dramaturgo y cineasta Fernando Arrabal visitará Don Benito este viernes en un acto enmarcado en el Aula Literaria Guadiana.

La cita será en la Casa de Cultura de Don Benito, a partir de las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo del salón de actos. Si bien, previamente, Arrabal mantendrá un encuentro con estudiantes de los diversos institutos de la localidad.

Este evento literario forma parte del ciclo que promueve el Aula Literaria Guadiana, en colaboración con la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Don Benito, la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura (AEEX), la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz.

Durante el encuentro, se repasará la trayectoria de Fernando Arrabal, una de las figuras más singulares de la literatura española contemporánea y el dramaturgo español más representado en el mundo. «Es uno de los autores más provocadores de la literatura contemporánea», aseguran desde el Consistorio dombenitense.

