La Feria de la tortilla de patatas de Villanueva de la Serena será del 17 al 20 de septiembre Esta XII edición ofrece un año más numerosas actividades en torno a esta receta icónica que tiene su origen en la localidad

Villanueva de la Serena celebrará del 17 al 20 de septiembre la XII edición de la Feria de la tortilla de patatas. «Una cita consolidada y referente en nuestra región, que convierte a Villanueva en capital gastronómica por unos días», expresaba en la presentación la alcaldesa Ana Belén Fernández, junto al monumento homenaje a esta receta creada hace años por el escultor Antonio Ramos.

Considerada por el CSIC como cuna de esta receta, la localidad busca desde los comienzos de esta iniciativa difundir este origen, «así como su valor culinario internacional como expresión de la diversidad gastronómica de España». Fernández sostiene que la localidad ha dado un salto gastronómico en los últimos años, «con muchos restaurantes y bares que ofrecen productos de calidad y donde la gente no solo de la ciudad sino también de fuera viene a comer».

La programación arrancará el 17 de septiembre con el III Campeonato de tortilla de patatas de Extremadura, en la plaza de España, a partir de las 20.30 horas. Se podrá presenciar en directo cómo los participantes elaboran la receta con diferentes técnicas y trucos. En esta ocasión, participarán hosteleros de toda la región, entre ellos, de Cáceres, Mérida, La Coronada o Campanario.

Gastronomía y música

Ya el día 18, el restaurante AlJardín acogerá la gala gastronómica en la que se degustarán tapas inspiradas en la tortilla de patatas mientras se disfruta de una actuación musical. El precio por persona es de 25 euros y las inscripciones se abren el día 4 en la Oficina de Turismo o en la concejalía de Cultura.

Los días 19 y 20, el parque de la Constitución contará con diferentes estands en los que hosteleros de distintas localidades próximas ofrecerán diferentes propuestas con la tortilla de patatas como base. Además, se han programado las actividades musicales de Divan Du Don, Cecilia Zango, La Edad Dorada del Pop Español y Ocho y Medio DJ.

Otra de las actividades más esperadas será el ya tradicional PequeChef, en el que los niños elaboran sus propias tortillas. En este caso, las inscripciones comienzan el día 9.