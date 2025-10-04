La I Feria Ornitológica ‘Ciudad del Oeste’ se celebra este fin de semana
Pablo Cordovilla
Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00
Los amantes de la avicultura tienen una cita ineludible en Alburquerque este fin de semana. El Pabellón Polideportivo Municipal será la sede hoy y mañana ... de la I Feria Ornitológica ‘Ciudad del Oeste’, un evento que promete llenar el espacio con el color y el canto de cientos de aves.
Organizada por la asociación Canaricultores del Oeste, con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación de Badajoz, esta feria nace con un formato renovado, centrándose en la exposición, cesión e intercambio de ejemplares.
Tras dos años de interrupción, el evento regresa con una nueva modalidad que sustituye al anterior certamen internacional con sistema de concurso. Según explicó Rubén Cárceles, el presidente de la asociación organizadora, la idea es combinar la exposición con un mercadillo, eliminando la figura de los jueces.
