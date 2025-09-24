La Feria del Melón de La Albuera pone en valor este producto con degustaciones durante el fin de semana El programa incluye talleres infantiles, cata de vino, una clase magistral de corte de jamón, degustación de cordero y gazpacho o un taller de corte y exposición de figuras de melón

La X Feria del Melón AgroAlbuera de la localidad pacense de La Albuera pondrá en valor este producto del 27 al 28 de septiembre en el entorno del recinto del Palenque con distintas actividades entre las que destacan un taller de coctelería o degustaciones de tapas frías o de postres a base del mismo, junto a un showcooking infantil y juvenil, un mercado gastronómico y de artesanía o una ruta senderista.

Talleres de decoración de macetas o de manualidades infantiles, una cata de vino, una clase magistral de corte de jamón, degustación de cordero y gazpacho o un taller de corte y exposición de figuras de melón completan la programación de esta feria, cuyo origen se sitúa en AgroAlbuera, surgida en su momento para poner en valor los recursos albuereño del ámbito agroalimentario, como el melón y su importancia, junto a la uva, el vino o el aceite, entre otros de calidad en toda la comarca, la provincia y la región.

En este sentido, quisieron poner el énfasis en algún producto y vieron «necesario y más que importante» destacar el melón, ha explicado el alcalde de La Albuera, Manuel Antonio Díaz, como el que hace 30 años se sembraba en el municipio y que era de secano, con producciones de menor rentabilidad que en la actualidad, pero que, con los años, se ha ido transformando y se han utilizado las nuevas tecnologías hasta evolucionar a grandes producciones, especialmente en la finca La Romera.

De esta última, ha precisado que produce unas 11 variedades entre las que destaca el melón almerino, amarillo y que «para nada» tiene que envidiar al de piel de sapo por su calidad, sabor y durabilidad, que hacen que sea «exquisito» y se exporte a países como Portugal, a la vez que ha recalcado el «gran carácter social» de este producto que genera una gran cantidad de mano de obra.

En este punto, Díaz ha expuesto que «la gran lucha» en la que se encuentran con el mismo es conseguir que esa zona disponga de una mayor cantidad de agua, para lo que es necesario incluirla dentro de las de regadío del Guadiana, así como trabajar en la transformación, razón por la cual en la feria ponen en valor sus derivados a través de una escuela profesional.

A este respecto, el regidor albuereño ha explicado que la zona de regadío de La Albuera se sitúa actualmente a unos 8 kilómetros, de Talavera a la localidad, y que ven «primordial» seguir aumentándola, ante lo que ha indicado que «es obvio» que las limitaciones de recursos hídricos son «importante» en la zona del Guadiana y sus afluentes, pero que es una «necesidad», «evidentemente bajo un consumo responsable y necesario», que se lleve a cabo la posibilidad de aumentarla.

Para ello, trabajan desde hace años con la Junta de Extremadura, con la Confederación y con los propietarios, a tenor de lo cual ha matizado que estas inversiones serían realizadas por estos últimos, por lo que «ni siquiera» requeriría fondos públicos. «A nadie se le escapa que poder trabajar una tierra de secano o una tierra de regadío es la noche y el día», ha dicho, por lo que lo ha considera «primordial» que dispongan de esos recursos «en la medida de lo posible» y «sobre todo desde un consumo responsable».

Programación

Organizada por el Ayuntamiento de La Albuera con el patrocinio de la Diputación de Badajoz, el diputado provincial Cristian Maldonado ha puesto el acento en que el objetivo de esta feria es promover el melón como «producto estrella» de la localidad, apoyar la economía local y crear un espacio de convivencia y disfrute para vecinos y visitantes, para lo que se cuenta con actividades variadas que se completan con actuaciones musicales, una de ellas a cargo de la institución provincial.

También es una oportunidad de poner en valor el atractivo turístico del municipio y un ejemplo de cómo la gastronomía, el turismo y la cultura pueden generar riqueza, empleo y oportunidades para el mundo rural. Al mismo tiempo, ha destacado que La Albuera cuenta con más de 500 hectáreas de cultivo de melón, principalmente almerino, con unos 300 empleos estacionales, como también ha subrayado su calidad y que gran parte de la cosecha se exporta fuera de España.

El concejal de Desarrollo Local de La Albuera, Julio Macho, y la representante de la empresa BeGreen, Soledad Reyes, han detallado las distintas actividades, como el Mercado gastronómico y de artesanía con 40 expositores de alimentación y productos artesanos elaborados con macramé, resina o cuero realizados a mano, junto con aquellas más dirigidas a los más pequeños con talleres, hinchables o showcooking, o a los adultos como el taller de coctelería de melón.

Otras actividades son una degustación de tapas frías con melón o de postres con este producto, catas de vino o cerveza o la ruta senderista que tendrá lugar de 10,00 a 12,00 en la jornada del domingo y se inicia con un desayuno con productos elaborados a partir del melón.