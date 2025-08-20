Fallece Modesta Benítez López, la 'abuela de Valverde', a los 107 años Nació en 1917 ha sido la séptima persona más longeva de la región y conoció a once bisnietos

F. Negrete Sosa Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:09 | Actualizado 07:35h.

El pasado sábado 16 de agosto, falleció Modesta Benítez López, la persona más longeva de la localidad. Era conocida como la 'abuela de Valverde de Leganés'.

Nació el 29 de octubre de 1917, por lo que ha vivido 107 años y 291 días, siendo una de las mujeres más longevas de Extremadura y de España.

Su entierro tuvo lugar el domingo, a las 12.30 horas en la parroquia de San Bartolomé. Fueron muchos los vecinos y conocidos que acudieron al templo para mostrar sus condolencias a sus familiares y dar el último adiós a una vecina muy querida.

Modesta era la última persona nacida en el año 1917 que quedaba viva en Extremadura. También ha sido la séptima más longeva y la cuarta mujer en ese ránking en la región y ocupa la posición 44 de longevidad de España, según destacan desde 'Extremeños Centenarios'

Se casó en 1942 y conoció a nueve nietos y once bisnietos.