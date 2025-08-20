HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Modesta Benítez. EXTREMEÑOS CENTENARIOS

Fallece Modesta Benítez López, la 'abuela de Valverde', a los 107 años

Nació en 1917 ha sido la séptima persona más longeva de la región y conoció a once bisnietos

F. Negrete Sosa

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:09

El pasado sábado 16 de agosto, falleció Modesta Benítez López, la persona más longeva de la localidad. Era conocida como la 'abuela de Valverde de Leganés'.

Nació el 29 de octubre de 1917, por lo que ha vivido 107 años y 291 días, siendo una de las mujeres más longevas de Extremadura y de España.

Su entierro tuvo lugar el domingo, a las 12.30 horas en la parroquia de San Bartolomé. Fueron muchos los vecinos y conocidos que acudieron al templo para mostrar sus condolencias a sus familiares y dar el último adiós a una vecina muy querida.

Modesta era la última persona nacida en el año 1917 que quedaba viva en Extremadura. También ha sido la séptima más longeva y la cuarta mujer en ese ránking en la región y ocupa la posición 44 de longevidad de España, según destacan desde 'Extremeños Centenarios'

Se casó en 1942 y conoció a nueve nietos y once bisnietos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El megaincendio de Jarilla llega a Salamanca y se complica en el Valle del Jerte
  2. 2 Sorprendida in fraganti una menor mientras provocaba un fuego en Cáceres
  3. 3 Muere atropellado un ciclista en la N-630, en el término de Torremejía
  4. 4 El parque de San Fernando de Badajoz amanece de nuevo con pintadas
  5. 5 Un afortunado se lleva 250 millones de euros en el sorteo de Euromillones de este martes
  6. 6 El incendio de Jarilla mantiene dos focos activos, uno hacia el Jerte y otro a Salamanca
  7. 7 Extremadura enfrenta su «día clave» para acabar con el incendio de Jarilla
  8. 8 Sánchez anuncia en Extremadura que declarará zona catastrófica las áreas quemadas por el fuego
  9. 9 La ONCE reparte 245.000 euros en Esparragalejo: «Son siete familias que siempre compran la misma terminación»
  10. 10 Qué implica la declaración de zona catastrófica en las áreas afectadas por los incendios en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Fallece Modesta Benítez López, la 'abuela de Valverde', a los 107 años

Fallece Modesta Benítez López, la &#039;abuela de Valverde&#039;, a los 107 años