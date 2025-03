Fallece Faustina Moreno, durante más de 42 años ermitaña del Cristo de la Misericordia de Ribera del Fresno

JUAN FRANCISCO LLANO Martes, 11 de enero 2022, 08:26 Comenta Compartir

El próximo 27 de mayo habría cumplido 80 años Faustina Moreno, toda una institución en Ribera del Fresno. Será despedida por sus vecinos y cuantos la conocieron en la que ha sido durante casi medio siglo su casa, la ermita del Cristo de la Misericordia, patrón de la villa.

Muchos ermitaños habrán pasado por el Cristo en estos 167 años, y Faustina lo ha sido durante más de 42.

«Sobre el 80 o 82 me vine con mis cuatro hijos, mi José María tendría unos cuatro o cinco años. Y cuando entré de ermitaña no quería estar aquí, me quería ir, hasta que me hice. Y es que al llegar aquí, el Cristo llevaría por lo menos tres años o más, sin ermitaños. Decía haber conocido en estos casi 42 años a tres mayordomos: Juan Castrejón, Juan Tena Cruz y Clara Díaz Gragera, y algunos adelantos tecnológicos en la ermita. «El reloj y las campanas ya son automáticos, disponen de unos aparatitos para ponerlos desde aquí abajo, programados desde la sacristía», contaba Faustina.

Será despedida por sus vecinos hoy a las 12.00 horas en la ermita del Cristo de las Misericordias. Deja a tres hijos, Juana, Santa y José María, y seis nietos