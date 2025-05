«No es fácil elaborar aceite de oliva virgen extra de máxima calidad»

LUCIO POVES Miércoles, 24 de noviembre 2021, 07:38 Comenta Compartir

Falta algo más de un año para que la almazara de la cooperativa Virgen de la Estrella de Los Santos de Maimona, cumpla 60 años, en las mismas instalaciones de las actuales pero con una misma filosofía: «hacer el mejor aceite de oliva virgen extra del mercado». Así lo siente el maestro de almazara José Antonio Lavado, que ahora tiene 56 años y que entró en la cooperativa con 18. «La cooperativa ha sido para mí la universidad, donde he aprendido todo lo que sé. Ahora llevo el control para que el proceso se ajuste a las normas establecidas en la cooperativa y que pasan porque la aceituna se recoja directamente del árbol, sin tocar la tierra, que sea una recolección en verde y que en la almazara, todos los procesos sean seguidos a rajatabla. No es fácil hacer, durante todos los días de la campaña, un aceite de oliva virgen extra y con estas grandes cantidades; nosotros en esta cooperativa lo hacemos con el esfuerzo de los trabajadores y la concienciación de los agricultores y temporeros», asegura José Antonio, quien durante esta época fuerte de recolección, pasa buena parte de la jornada en la almazara. «La virtud de esta cooperativa –explica– es que cuando, por ejemplo, presentamos a concurso un aceite de un depósito de 150.000 litros no es solo una botella; son todas aquellas botellas y envases que ponemos en el mercado a un precio asequible y con una extrema calidad», señala.

Consumado catador

Y para conseguir estos excelentes aceites José Antonio se ha formado a lo largo de estos 38 años de trabajo y en la actualidad es un consumado catador de aceites, un experto con fama entre los colegas maestros almazareros del país.

«A diario cato los aceites que salen de las tres líneas abiertas en la almazara: arbequina, morisca y ecológico»«El mismo aceite que presentamos a prestigiosos concursos y ganamos es el que embotellamos»

Numerosos premios

Los premios que han conseguido los aceites de la cooperativa Virgen de la Estrella corroboran el mimo con el que el maestro almazarero José Antonio Lavado los cuida. «En todas las ediciones de los premios Extrema Selección de la Junta de Extremadura para aceites de grandes producciones, siempre hemos estado entre los tres primeros. Eso denota nuestra calidad, que se ve reflejada no solo en la muestra que llevamos a concurso, porque del depósito que sacamos esa muestra van a salir nuestros propios aceites embotellados; son los mismos aceites que se catan en un concurso tan prestigioso como el que convoca la Junta de Extremadura todos los años».