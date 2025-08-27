El extremeño Fernando Gordillo investigará sobre el párkinson en Japón
El investigador, natural de Fuente del Maestre, hará una estancia de investigación durante tres meses
M. GONZÁLEZ.
Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:39
El investigador Fernando Gordillo, natural de Fuente del Maestre, hará una estancia de investigación durante tres meses en Japón dentro de su plan de ... doctorado sobre la 'Identificación de las razones de las diferencias de sexo en parkinson'.
Gordillo explica que «trata de conseguir y recuperar datos y estudios originales sobre las proteínas del párkinson, y a partir de ahí, hacer un análisis y extraer conclusiones de por qué una misma enfermedad afecta de forma diferente a hombres y a mujeres, las cuales pronto serán publicadas en varios artículos».
