«En Extremadura a la gente le gusta acercarse a las librerías de barrio»

GLORIA CASARES ALMENDRALEJO. Domingo, 6 de febrero 2022, 10:08 Comenta Compartir

La librería de José Luis es de esas que cuando entras, uno se siente atraído por los libros. Se te van las miradas y, sobre todo, las manos. Porque en Midgard todos los libros están al alcance, los puedes tocar, los puedes oler, ojear y ver las ilustraciones maravillosas que decoran últimamente los libros en España.

Quizás porque a José Luis le gusta hacer eso, entrar a las librerías y poder ver la mercancía, ha decidido que Midgard sea una especie de refugio de libros, de lugar secreto sólo para amantes de la literatura.

«A mí leer siempre me ha gustado mucho. No leo, devoro, como otra mucha gente». Eso es lo que ha llevado a este joven de 34 años, natural de Fuente del Maestre y licenciado en Derecho, a decidirse al sueño que de siempre le ha rondado la cabeza, abrir una librería. «Desde hace un año, cuando llegó la pandemia y pensando en mi futuro, siempre he querido abrir una librería y pensé, ahora o nunca. Esta es otra de mis pasiones y tenía que intentarlo». Así es como ha nacido Midgard, la nueva librería de Almendralejo que tiene como principal peculiaridad que solo vende libros, algo que, aunque parezca una obviedad, es cada vez más raro.

Tenía claro que quería que fuera una librería independiente

Él se decantó después de investigar cómo estaba el mundo de la lectura. «En Extremadura a la gente le gusta acercarse a las librerías, más que por Amazon, les gusta ir a las librerías de barrio». Después de tres meses abierta, reconoce estar muy contento. «La gente cuando pasa entra sólo para decir lo bonita que es y que Almendralejo le hacía falta algo así, que sólo fuera librería». Pero cada vez son más los que se acercan a comprar las últimas novedades, pero también gente que pide que les aconseje buenos libros o simplemente que se dejan llevar por títulos sugerentes y poco conocidos. «Tenía claro desde el principio que quería que fuera una librería independiente, centrado mucho en editoriales poco conocidas, con libros poco conocidos, pero sin cerrarme a lo comercial, que al final es lo que más demanda el público. Y me decidí por un poco de todo».

Libros para tocar

Llama la atención que también los libros infantiles estén en unas mesas bajitas que recuerdan más a las bibliotecas infantiles que a una tienda. Nada es casual en Midgard, donde los libros para niños «están a su altura para que puedan tocarlos, mirarlos y ver cuál les gusta. En Navidad esas mesas se vaciaban y cada dos por tres tenía que reponerlos».

«Tenemos muchos libros para bebés, porque hay gente que los pide, más de lo que yo pensaba», confiesa. En esta librería con el nombre de la Tierra en nórdico lo que más vende son libros de literatura juvenil, sobre todo adolescentes de entre 13 y 17 años, «sobre todo, chicas, y les gusta mirar, observar, pensar cuál llevarse». Y, como él, hay verdaderos fanáticos de la lectura, como Carmen, una profesora que acude a la librería cada semana un par de veces para llevarse libros. «A mí me gusta que la gente venga, entre y eche un rato sin prisa. Porque lo que me gusta es eso cuando voy a una librería». Tampoco reniega de la modernidad y también vende por internet, a través de las redes sociales. «Lo que más tirón tiene es Instagram y han contactado conmigo desde Granada, Murcia, Getafe y Alcalá de Henares para hacer pedidos».

Piensa que tal vez en el futuro tengan cabida en Midgard también libros de segunda mano, pero por ahora no. Lo que sí se plantea es crear algún club de lectura e incluso hacer llevar a su librería a escritores para que los conozcan los lectores. Se nutre sobre todo de editoriales españolas, también alguna portuguesa, y los libros que adquiere son fruto de «investigar, pero lleva su rato». «Intento ver críticas tanto especializadas como de personas que se la hayan leído y a raíz de ahí empiezo a seleccionar y traigo dos o tres ejemplares. Y se vende, pero tiene más tirón lo comercial».

Cómic

No hay un género literario más demandado que otro, si acaso, explica, la novela histórica. Lo que sí le ha sorprendido es la demanda de cómic, «porque aquí en Almendralejo no hay nada, entonces tengo un poquito, pero la gente lo agradece». Opina que, al igual que el vinilo, están de moda. «Muchos papás vienen preguntando por cómics infantiles y los hay también. Mi idea es poco a poco ir trayendo más».

Por último, lanza una propuesta, «una feria del libro en primavera estaría muy bien, el tiempo bueno, en una placita que estemos todas las librerías, eso molaría mucho. Y llevar a escritores, no hace falta irse muy lejos, en Almendralejo hay muchos y muy buenos».