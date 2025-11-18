HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los dos sanvicenteños del equipo. P. C.
SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

Extremadura, campeona de España de pesca del Black Bass

Pablo Cordovilla

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El deporte sanvicenteño está de nuevo en la cúspide gracias al extraordinario desempeño de los pescadores del Club Amigos del Bass. En esta ocasión, Ricardo Rodríguez y Ernesto González han escrito una nueva página de éxito al proclamarse campeones de España de Pesca Black Bass desde Embarcación. Estos dos primos participaron con la Selección de Extremadura en el XXVIII Campeonato de España, celebrado este fin de semana en el embalse de Cofrentes (Valencia). Lograron un doblete histórico: campeones de España por Selecciones Autonómicas (con el equipo de Extremadura), y subcampeones de España en la modalidad individual.

Este excelso resultado no solo les otorga el título nacional, sino que también les asegura su clasificación para el Campeonato del Mundo de Pesca Black Bass desde Embarcación, que tendrá lugar en Estados Unidos. Es la tercera vez que Rodríguez y González se clasifican para la cita mundial.

