Expozarza se celebrará del 10 al 12 de octubre
Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00
PEDRO ESPINOSA. La 15ª edición de la feria multisectorial Expozarza ya está en marcha. La cita, que tendrá lugar del 10 al 12 de octubre, pretende consolidarse como un referente comercial a nivel regional, además de convertirse en un espacio de promoción de empresas y comercios locales.
