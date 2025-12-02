HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Presentación de la 28ª Cesta del Millón. E. D.
VILLANUEVA DE LA DE SERENA

Una experiencia en Atrio, gran atractivo de la Cesta del Millón de Villanueva

La asociación Opa-Apac celebra la 28ª edición de esta iniciativa, que sortea por Navidad un conjunto de artículos por valor de 7.000 euros

E. Domeque

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

La asociación Opa-Apac, de Villanueva de la Serena, vuelve a sortear este año su tradicional Cesta del Millón. Una iniciativa arraigada en el municipio que cumple su edición número 28 con numerosos premios. La particular cesta se puede ver en un local de la plaza de Las Pasaderas, desde este pasado sábado.

El conjunto de premios tiene un valor económico de 7.000 euros y la papeleta ganadora será la que coincida con el sorteo del cupón de la Once del 9 de enero de 2026.

Este año, uno de los artículos más llamativos de la cesta es una experiencia de lujo en el restaurante Atrio de Cáceres, que recientemente ha revalidado sus tres estrellas Michelin. En concreto, se trata de una estancia para dos personas, con cena, alojamiento y desayuno.

Además, cuenta con dos cheques por valor de 1.200 euros cada uno para utilizar en las tiendas de la localidad, así como otros regalos como una televisión de 65 pulgadas, un ordenador portátil y otros artículos.

La finalidad de esta iniciativa es promocionar el comercio local y la microempresa villanovense, pero también de otras poblaciones vecinas como Zurbarán, La Coronada, Entrerríos, Valdivia y Don Benito.

Además de la cesta central, hay otras dos con una amplia gama de productos extremeños.

200 establecimientos

En esta campaña, en la que se van a repartir 100.000 papeletas, participan más de 200 establecimientos. Como cada año, lo habitual es que las empresas repartan esas papeletas entre los clientes que realicen compras en sus negocios en las próximas semanas.

«La Cesta del Millón es la cesta de la ilusión y forma parte de la inminente campaña navideña, que es una de las más importantes del año», explica David Sierra, vicepresidente de Apac.

Sierra valoró también de forma positiva el alumbrado navideño, «que es un atractivo para que personas de distintos puntos de la comarca lleguen a la ciudad y pueda realizar sus compras en la ciudad, generando economía; aquí pueden encontrar calidad y variedad de productos, además de garantía y profesionalidad».

