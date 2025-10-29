El exministro Margallo en Jerez: «Están saltando por los aires todas las reglas que nos dimos tras la II Guerra Mundial» Acude al municipio extremeño para dar una conferencia-coloquio dentro de las actividades programadas por el Liceo jerezano

Exministro, exdiputado al Congreso y antiguo europarlamentario, José Manuel García-Margallo Marfil es un rostro conocido ahora para la opinión pública por su faceta de tertuliano en televisión. Y también, cuando lo desea y su agenda se lo permite, acepta ofrecer charlas-coloquio en las que exponer su visión de la geopolítica mundial y la actualidad española. Para una de esas conferencias ha elegido Jerez de los Caballeros, municipio con el que tiene relación familiar (tiene un cuñado jerezano) y vinculación a través de Feliciano Correa, presidente del Liceo de Jerez, escritor, académico y habitual colaborador del Diario HOY. El lunes por la noche, invitado por el Liceo, ofreció reflexiones ante un público que abarrotó el centro cultural San Agustín. Entre los asistentes, antiguos políticos como el exalcalde de Badajoz y exsenador, Francisco Javier Fragoso, y el gran empresario de Extremadura, el jerezano Ricardo Leal, junto a su hijo, Miguel Ángel Leal, consejero delegado del grupo industrial CL

«La personalidad de José Manuel García Margallo es interesante por dos razones. Primero porque es un hombre valiente y en segundo lugar porque dice lo que piensa en cada momento», comentó Feliciano Correa en su presentación. «García-Margallo es un hombre ilustrado, que sabe cosas. Hoy, en la sociedad actual, donde hay tanto ignorante, encontrar un personaje como él, un personaje sabedor, ilustrado...Es un elogio que me veo obligado a decir», sentenció Correa, presidente del Liceo de Jerez de los Caballeros.

Se trata de una entidad que nace para incentivar el debate, la opinión y el análisis social. Cinco profesores son sus fundadores, como contó HOY en junio pasado. Su presidente es Feliciano Correa Gamero, quien junto a Rafael Morales Moreno; Álvaro García Calero; Genaro González Carballo y José Márquez Franco son los impulsores de esta asociación. Comenzó su programa de actividades el pasado 13 de junio con una conferencia a cargo de Cristóbal de Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosábel, vigésimo descendiente directo del descubridor de América.

Público asistente. En primera fila, a la derecha, Ricardo Leal y su hijo Miguel Ángel.

Ahora, el compareciente ha sido García-Margallo, quien habló de la incertidumbre del mundo y de las claves actuales. Aseguró que venía a Jerez para compartir unas reflexiones con la gente e intentar dar respuesta, «dentro de mis posibilidades», a lo que aquí está pasando.

«Vivimos en un mundo en el que la palabra que la define es incertidumbre. Están pasando cosas que jamás las hubiésemos imaginado y a una velocidad que nunca hubiésemos sospechado», comentó el exministro antes de iniciar una charla que se prolongó durante casi hora y media.

«El mundo está cambiando. Eso va a afectar enormemente a la Unión Europea, a España y esta tierra (Extremadura), que fue la que descubrió la primera globalización que el mundo ha conocido no puede ser ajena a lo que está pasando», insistió.

Margallo, junto a los fundadores del Liceo jerezano.

Profundizó este expolítico licenciado en Derecho, con máster por la Universidad de Harvard y doctor en Derecho por la alicantina Universidad 'Miguel Hernández', que están «saltando por los aires las reglas que definieron el mundo y que nos dimos después de la II Guerra Mundial para no vivir una tragedia como la que vivimos en aquel tiempo y hoy todo eso está desapareciendo».

Concretó que «tenemos una guerra en nuestra frontera este, Ucrania, que nadie podía sospechar que la pudiéramos tener. Estamos viviendo una situación muy conflictiva en Oriente Próximo, donde va a haber una redefinición total de aquella región. Estamos teniendo el desafío de China y estamos teniendo un presidente de Estados Unidos como Donald Trump que está poniendo patas arriba todo el orden». Cabe recordar, como ha publicado este diario, que las ventas de España a EE UU se han hundido un 30% hasta los 1.000 millones, su peor dato desde la pandemia. Los aranceles de Trump han desplomado las exportaciones al país norteamericano, que ya representan solo el 4% del total.

Aseveró en este sentido que durante su estancia en Jerez visitó el complejo industrial, «impresionante», de Ricardo Leal (grupo CL) y «le preocupa enormemente cuál puede ser el impacto de los aranceles que se establecen en Estados Unidos. España también está en un momento extraordinariamente complejo, con elecciones como las convocadas en Extremadura».