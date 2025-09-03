Éxito de las jornadas dedicadas en Oliva de la Frontera al teniente Seixas

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:18 Comenta Compartir

P. MIRANDA. El Ayuntamiento de Oliva de la Frontera, a través de su Universidad Popular y con la colaboración de la Diputación de Badajoz, ha celebrado este pasado fin de semana, con gran éxito de participación, sus VIII Jornadas de Historia que esta edición han estado dedicadas a la figura del teniente Antonio Augusto Seixas, un personaje de gran relevancia para Oliva, ya que, durante la guerra civil española, puso en riesgo su carrera y su vida por salvar a cientos de personas, acogiéndolos bajo su responsabilidad, en un campo de refugiados clandestino en Barrancos.