Éxito de la concentración 'Dominios Suárez de Figueroa' en La Parra

A pesar de una jornada desapacible por viento, lluvia y niebla más de 150 senderistas se dieron cita el pasado domingo en la concentración 'Dominios Suárez de Figueroa', perteneciente a las asociaciones de caminantes de los pueblos de gran solera histórica y vecinos como son: Feria, La Morera, Salvatierra y La Parra.

A esta novena edición le correspondió el honor de la organización a la asociación senderista 'Sierra María Andrés' de La Parra con su orografía de una belleza para vivirla y pasearla.

Ataviados con ropa adecuada para enfrentarse a los elementos, disfrutaron de sendero de once kilómetros de dificultad media, que por las molestias climáticas elevó la complejidad, por sierras, dehesas, caminos y veredas de encanto y un atractivo sublime.

Los fascinados andarines fueron recibidos por unas sabrosas migas, café y chocolate como desayuno y obsequiados con una mochila de regalo, que contenía frutas y agua para reponer energía durante la travesía.