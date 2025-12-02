HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El paro baja en 807 personas en noviembre en Extremadura y se sitúa en 64.813
Imagen de la ruta. PEPE VÁZQUEZ
LA PARRA

Éxito de la concentración 'Dominios Suárez de Figueroa' en La Parra

Marcos A. García Rebollo

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

A pesar de una jornada desapacible por viento, lluvia y niebla más de 150 senderistas se dieron cita el pasado domingo en la concentración 'Dominios Suárez de Figueroa', perteneciente a las asociaciones de caminantes de los pueblos de gran solera histórica y vecinos como son: Feria, La Morera, Salvatierra y La Parra.

A esta novena edición le correspondió el honor de la organización a la asociación senderista 'Sierra María Andrés' de La Parra con su orografía de una belleza para vivirla y pasearla.

Ataviados con ropa adecuada para enfrentarse a los elementos, disfrutaron de sendero de once kilómetros de dificultad media, que por las molestias climáticas elevó la complejidad, por sierras, dehesas, caminos y veredas de encanto y un atractivo sublime.

Los fascinados andarines fueron recibidos por unas sabrosas migas, café y chocolate como desayuno y obsequiados con una mochila de regalo, que contenía frutas y agua para reponer energía durante la travesía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  2. 2 Hallan el cadáver de un hombre de 70 años en La Banasta en Badajoz
  3. 3 Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad
  4. 4 El Faro amplía su oferta gastronómica con una nueva tienda que trae una sorpresa muy dulce
  5. 5 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  6. 6

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  7. 7 Sorpresa en la Guía Repsol: tres conventos extremeños premiados por sus dulces
  8. 8

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  9. 9

    La Junta de Extremadura suspende el contrato para los proyectos de 427 viviendas públicas
  10. 10

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Éxito de la concentración 'Dominios Suárez de Figueroa' en La Parra

Éxito de la concentración &#039;Dominios Suárez de Figueroa&#039; en La Parra