Éxito de la cita 'Al cole en bici' a favor de la movilidad sostenible en Alburquerque

La plaza Juan de Dios González se convirtió ayer por la mañana en el punto de encuentro de una multitud de bicicletas y patinetes, con ... motivo de una nueva edición de la iniciativa 'Al cole en bici', organizada por el Programa Ciudades Saludables, que busca promover hábitos de movilidad activa y el uso de transportes sostenibles.

Niños y niñas, acompañados por sus familias y un grupo de voluntariado, recorrieron el trayecto hasta el CEIP Ángel Santos Pocostales. El ambiente festivo estuvo marcado por la promoción del respeto en la vía pública y el fomento de un estilo de vida saludable. La jornada fue catalogada por las organizadoras como un éxito total de participación, con pequeños y mayores disfrutando de una mañana diferente y divertida, destacando la energía y el entusiasmo de todos los asistentes.

El evento ha sido posible gracias a una red de colaboración, que incluyó al CEIP Ángel Santos Pocostales, la AMPA, la agrupación ciclista Grupeta Alburquerque, las familias voluntarias, aguaciles y el equipo técnico del Programa.