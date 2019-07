El exalcalde de Pela declara que «algo» tenía que cobrar del Ayuntamiento 00:55 Manuel Sánchez Custodio, este lunes antes de iniciarse el juicio. / Brígido Empieza el juicio contra Custodio, al que se le piden 9 años de cárcel por fijar cuatro formas para percibir dinero del Consistorio y a la vez su pensión CELESTINO J. VINAGRE Lunes, 1 julio 2019, 22:22

«Por trabajar en el Ayuntamiento algo tenía que cobrar. Tenía claro que no iba a percibir lo que el anterior alcalde pero algo tenía que cobrar». Manuel Sánchez Custodio, exalcalde (PP) de Navalvillar de Pela, justificó que las diferentes formas que estableció, hasta cuatro, para recibir retribuciones del Ayuntamiento a la vez que cobraba la pensión como exfuncionario de Correos, las fijó por su dedicación a la Alcaldía. Al mismo tiempo dijo que esas fórmulas de cobro las desarrolló porque «el secretario municipal no me dijo que fueran ilegal. Me dio su visto bueno».

Custodio fue alcalde entre 2007 y 2015. Se enfrenta a nueve años de cárcel por prevaricación y malversación de caudales públicos, según la Fiscalía y la acusación particular. Se le reclama además que indemnice con 61.852,55 euros al Ayuntamiento peleño por las cantidades «percibidas en fraude de ley» por su asistencia a las juntas de gobierno desde junio de 2011 a junio de 2015.

Este lunes comenzó el juicio contra él en la Audiencia Provincial con sede en Mérida. Se juzga también a otros ediles (entre ellas la actual portavoz, Juana Margarita Fernández) y exediles del PP que aprobaron en Pleno las diferentes fórmulas de cobro. Se les acusa de prevaricación y se les pide inhabilitación para ejercer cargo público. Por último, al que fuera antiguo secretario municipal de Pela se le acusa de falsedad de documento. Se le piden cuatro años de cárcel.

Manuel Sánchez Custodio fue elegido alcalde en junio de 2007. Se puso un sueldo de 1.332,18 euros mensuales (18.650,58 al año) por dedicación parcial a la Alcaldía. En julio inició el procedimiento de reconocimiento de pensión de jubilación por incapacidad permanente como funcionario de Correos. Se le reconoció y por ella empezó a recibir 1.554,72 euros desde septiembre.

Gastos

Custodio dijo este lunes que no era consciente de que las dos retribuciones eran incompatibles. «Me enteré que lo estaba haciendo mal. Por eso cambié», agregó. Él y su grupo político, con mayoría absoluta en el Consistorio, anularon su sueldo por liberación parcial en julio de 2008 y fijaron entonces, dentro del Presupuesto municipal, una partida de 18.000 euros para el PP como asignación al grupo «por desempeño de las funciones de Alcaldía». En diciembre de 2009, «con el fin de eludir las restricciones legales de la incompatibilidad de la percepción de una pensión de jubilación con los emolumentos recibidos periódicamente del Ayuntamiento, ya directamente a través del grupo del PP», indicó el fiscal, el alcalde y sus ediles aprobaron otra forma. Fue la de cobrar hasta 750 euros al mes en conceptos de gastos de representación sin necesidad de justificación.

«Lo hice para cobrar algo del Ayuntamiento. Un alcalde tiene sus gastos y me asesoró el secretario», agregó Custodio. El exregidor, mientras, había pedido a Clases Pasivas (Hacienda) la compatibilidad del cobro de su pensión con los emolumentos del Ayuntamiento. Hacienda le transmitió que no eran compatibles.

Por último, tras ganar de nuevo las elecciones en 2011, Custodio aprobó en junio un nuevo sistema para cobrar del Ayuntamiento: percibir por asistencia a cada junta de gobierno la cantidad de 700 euros (como eran dos al mes, 1.400 en total). Hasta entonces eran 25 euros. «Lo consulté con el secretario. Era legal. Se estaban cobrando esa cantidad en otros sitios», finalizó.

El acusado dijo que todo lo hizo tras consultar con el secretario municipal; este lo niega

También se le acusa de cobrar dietas y kilometrajes por asistir a reuniones o eventos a los que no fue. Custodio dijo que fue a todos aunque admitió que no en todos hay constancia de que estuvo «porque no me pasaron el registro de firmas o yo no pedí certificado de asistencia». Ayer, dos testigos confirmaron en el juicio que Sánchez Custodio no fue a citas por las que él pasó kilometraje y dietas y cobró. Hoy pasarán por el juicio otros más así como peritos de Hacienda.

El exalcalde concluyó que las diversas formas de cobro del Ayuntamiento se establecieron porque pensaba «que todas eran legales». Del mismo modo defendió que con lo percibido le había ahorrado «un montón de dinero porque el otro alcalde cobraba una liberación completa de 2.800 euros al mes». Respecto al cobro de dietas y kilometraje, sentenció que «no me voy a pringar por ese dinero sin justificar (583 euros)».

Mientras, el exsecretario de Pela, Ambrosio Jesús Asensio, subrayó: «Ni he emitido ningún informe, ni he redactado alguno a petición del alcalde» para defender la diferente percepción de sus diferentes retribuciones con cargo al Ayuntamiento a la vez que cobrar su pensión. Tampoco lo hizo verbalmente. «Nunca lo he hecho. Y menos a un político».