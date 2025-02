«Antes de estudiar no cantaba como canto ahora»

GLORIA CASARES Domingo, 28 de noviembre 2021, 09:40 Comenta Compartir

«Cuando terminé de hacer Bachillerato no sabía qué hacer con mi vida. Me apunté a la Coral de Almendralejo y fueron el director Juan Bote y Leocadio Moya 'hijo' los que me dijeron que yo tenía que estudiar canto. Siempre me ha gustado cantar, pero no lo había visto como una salida profesional».

Fue entonces cuando la almendralejense María Sánchez decidió apuntarse en el Conservatorio de Música de Almendralejo, en la especialidad de canto y clarinete. La segunda la dejó a los tres años, pero el canto lo ha estado estudiando siete. «En estos años he descubierto que uno puede nacer con este don, pero también se puede aprender. Yo no cantaba antes de estudiar como canto ahora. Por eso me gusta enseñar a otros, porque es parte de un proceso. Yo no he nacido así».

María, o Mery, como la conocen algunos, es una joven de 27 años que lo mismo canta ópera que pop, rock, protagoniza videoclips o que se lanza por Leonard Cohen. El Día de Extremadura fue la encargada de cantar el himno regional en el acto institucional en el teatro Carolina Coronado. «A mí me gusta todo, me considero una persona muy polivalente, pero lo que más me gusta es la lírica o la ópera, pero eso no quita que me guste probar con todo. También lo moderno, ¿por qué no? Y demostrar que los cantantes de ópera no solo pueden hacer eso».

Sin ninguna pretensión se apuntó al l Festival de la Canción de Extremadura, celebrado el fin de semana pasado en Jerez de los Caballeros, y quedó segunda, logrando la 'Linterna de plata' y un premio en metálico. «Pero cuando estaba allí, ya me daba igual ganar o no. Cantar en ese escenario y con gente de tanto nivel, algunos con varios discos, para mí ya era un premio. Estoy supercontenta», asevera. Tanto que está convencida de que ese premio le va a cambiar su vida profesional. «Ya me han salido varias ofertas. Creo que va a ser impulso a mi carrera», asegura.

Con experiencia en alguna ópera, pero poca en concursos, lo que menos esperaba era obtener un premio, y lo hizo interpretando en la final el 'O mio babbino caro', de Puccini.

Mientras compagina su carrera artística con la de docente, es monitora de canto en el Escuela de Música de Oliva de la Frontera, sueña con ganarse la vida como cantante de ópera. Tiene como modelo a Carmen Solís, una soprano de Badajoz que recorre el mundo actuando en los mejores teatros. «Me gustaría enfocar mi carrera a la lírica. No quiero dejar de investigar con mi voz y tengo algún proyecto de moderno, incluso con temas propios, pero me gustaría seguir con la ópera».