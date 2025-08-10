Estrella Apolo vuelve a Los Santos de Maimona para exponer siete años después

Estrella Apolo ha enriquecido el patrimonio artístico y cultural de Los Santos de Maimona, reafirmando el sobrenombre que recibe la localidad de 'Cuna de artistas'. ... Asentada hace más de 50 años en Zaragoza, ha regresado para mostrar sus pinturas en su pueblo. La última vez que lo hizo fue en 2018 con ocasión de la semana del Corpus, y ahora vuelve a emocionar con una obra llena de elegancia, sutil pincelada y una luz y un color deslumbrantes.

Estrella se ha marcado un estilo propio que abarca bodegones sobre inmaculados manteles rematados con filigranas en los bordados. Le apasiona el realismo, también en esta exposición añade paisajes, algunas marinas y cuadros de pequeño formato con la flor como gran protagonista.

La artista sigue creando de manera sencilla con un dominio perfecto de los claros y oscuros. El óleo es la técnica que más utiliza, aunque también realiza sus obras a sanguina y lápiz grafito.

Su exposición se puede ver en la Casa de la Cultura hasta el 19 de agosto de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 y de 19.00 a 22.00 horas.