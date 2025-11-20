Estafan casi 10.000 euros a un vecino de Valverde de Leganés haciéndole creer que su hija necesitaba dinero

R. H. Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:49 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino de Arrecife, en Las Palmas, por estafar casi 10.000 euros a un vecino de Valverde de Leganes a través del método conocido como 'hijo en apuros'.

La investigación se inició cuando un vecino de la localidad valverdeña contactó por mensajería instantánea con una persona que se hizo pasar por su hija. En esta conversación, le comunicó que tenía el teléfono roto y le solicitó dinero de forma urgente para resolver un supuesto problema económico.

La víctima, convencida por el engaño, realizó una transferencia en efectivo por un importe total de 9.850 euros a la cuenta bancaria que le indicó, informa la Guardia Civil en una nota.

Posteriormente pudo comunicarse con su hija, quien le reveló que ella no mandó ningún mensaje y no le pidió dinero por lo que la víctima comprobó que había sido estafada.

Durante las indagaciones se analizaron evidencias telefónicas, digitales y rastreo de movimientos bancarios. Se contó con la colaboración de entidades financieras y operadoras de telecomunicaciones y se logró identificar el terminal telefónico desde donde se llevó a cabo la estafa y la cuenta del destino del dinero.

La actuación bloqueó la totalidad del dinero estafado, que quedó retenido para su posterior recuperación.

El desarrollo de la investigación permitió identificar al supuesto autor de los hechos, un vecino de la localidad de Arrecife (Las Palmas), titular de la cuenta de destino del dinero estafado.

Con la colaboración del equipo de la Guardia Civil de Lanzarote, se le instruyeron diligencias como investigado por un supuesto delito de estafa, que fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Olivenza.

La Guardia Civil informa que este tipo de fraude consiste en la suplantación de identidad de un familiar cercano, habitualmente un hijo o una hija, con el objetivo de manipular emocionalmente a la víctima y lograr que realice transferencias bancarias urgentes a cuentas controladas por las personas autoras del engaño.

Para evitar caer en este tipo de estafas se recomienda:

• Desconfiar de mensajes o llamadas urgentes que pidan dinero, aunque parezca que vienen de familiares.

• Verificar la identidad de quien parece pedirnos ayuda.

• Nunca hay que dar datos personales ni bancarios a quien los pida a través de mensajes o llamadas.

• Ante cualquier sospecha, contactar con nuestro banco.

• Si soy víctima, comunicar y denunciar lo antes posible.