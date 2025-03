«No tenemos esperanzas de encontrar a mi madre»

Este martes se cumplen seis años de la desaparición de la vecina de Hornachos Francisca Cadenas. Su pista se le perdió a escasos 50 ... metros de su domicilio, cuando fue a despedir a unos amigos. Desde entonces, mucho se ha hablado sobre este caso, pero su familia es la que durante ha tenido que «convivir el día a día con este peso». Entre ellos, el hijo menor, José Antonio Meneses.

–¿Cómo han sido estos años para la familia?

–Un camino de espinas, porque cuando se produce una desaparición, los primeros días crees que la resolución del caso puede estar cerca. Pero a medida que van pasando los meses, incluso años, es un golpe de realidad. Te das cuenta de que hay más desapariciones que investigadores, y es bastante complicado que desapariciones largas como la de mi madre se resuelvan. Más que nada porque en los primeros momentos de la investigación no se ponen medios, y luego ya es muy complicado que se resuelvan, ya que cualquier indicio o pista se pierde porque las pruebas que pueden estar 'latentes' desaparecen.

–¿Cómo lo estáis viviendo?

–Viendo como está transcurriendo todo, y que esto se está dilatando, las esperanzas han desaparecido porque somos conscientes de que no se han empleado medios ni recursos para esclarecer esta desaparición. Creo que es un dolor añadido para la familia y una falta de respeto para la persona que desaparece.

–¿Cómo cambió su vida?

–Dio un giro de 180 grados, la verdad que es algo atípico de lo que no eres consciente que te pueda pasar y es muy complicado vivir una desaparición porque los primeros meses piensas que se va a resolver el caso a corto plazo pero cuando llegan los primeros aniversarios y demás, y ves que se va dilatando en el tiempo ves que estás en la misma situación que el resto de familiares que llevan a lo mejor su familiar desaparecido 10 o 15 años.

–¿Tan difícil es esclarecer este caso?

–Desde mi ignorancia, pienso que no lo es, pero tienes que tener un buen equipo tanto técnico como humano las primeras horas para que todas esas pruebas que están latentes no desaparezcan. Y en el caso de mi madre ocurrió todo lo contrario.Ceo que en las primeras horas no se hicieron las cosas como se tenían que haberse hecho. Por mucho que investigue el equipo que lleva ahora el caso, veo una utopía que lo puedan resolver.

–¿Han perdido la esperanza?

–Yo personalmente sí que la he perdido porque es mucho tiempo. Cuando tenemos los foros con el resto de familiares de desaparecidos y ves que hay casos de 10, 15 o 20 años, te das cuenta que nosotros vamos por el mismo camino. Van pasando los años y no tenemos ninguna noticia. Nuestra investigación está estancada por todos los lados, entonces te vas a ver en un futuro próximo igual que esos familiares.

–¿Hay desapariciones de primera y de segunda?

–Creo que las hay, salta a la vista. Todos somos conscientes de que hay desapariciones más mediáticas que son las que han tenido una rápida solución. No sé por qué motivo, si por presión social o qué, pero sí es cierto que se han empleado muchos más medios para resolver otros casos, como los de Manuela Chavero, Diana Quer, Gabriel Cruz…..

–¿Piensa que algún día podrán cerrar este capítulo en su vida?

–Creo que nunca se va a cerrar porque no se están poniendo medios. Imagínate que todos los días te levantas y haces la misma rutina, es una utopía que tu vida pueda cambiar. Si han pasado seis años y no ha llegado a nada, creo que es porque las cosas se están haciendo mal. A lo mejor lo tienes que ver desde otro punto de vista o poniendo otro equipo que lo pueda ver con otros ojos ya que como lo estás haciendo hasta ahora no hay ningún resultado.

–Hornachos os está apoyando mucho...

–Estamos tremendamente agradecidos a todo el pueblo, que en todo este tiempo nos han apoyado en las concentraciones, reuniones en la delegación del Gobierno... Vivir una desaparición es bastante complicado, mucho más si no tienes apoyo por parte del pueblo y de tu entorno, que te tengan aprecio y que puedan empatizar con ello y guiarte también muchas de las veces en los pasos a seguir es sumamente difícil.

–¿Han cambiado las prioridades en la vida de la familia?

–No es que haya cambios, es que cuando se vive una desaparición quedas congelado a nivel emocional. Tú sigues con el transcurso de la vida, tu día a día a nivel laboral y personal, pero las emociones están congeladas hasta que se resuelva el caso. Quiero creer que el día que se resuelva el caso, que dudo mucho de que pase algún día, todas esas emociones vuelvan de nuevo a aflorar.