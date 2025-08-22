Esparragalejo vuelve a tener policía local
Viernes, 22 de agosto 2025, 07:37
S. GÓMEZ. Juan Manuel Ciprián Curado superó el curso selectivo para agentes de nuevo ingreso que en los últimos meses se han formado en la ... Academia de Seguridad Pública de Extremadura y desde primeros del mes de agosto es el nuevo agente de la Policía Local de Esparragalejo, tras tomar posesión de su plaza. El municipio llevaba seis años sin que ningún agente de estas fuerzas de seguridad prestara sus servicios de vigilancia y control, por lo que los vecinos han recibido su llegada con satisfacción y le desean una larga estancia en la localidad.
