Esparragalejo organiza actos deportivos y culturales hasta el 17 de agosto

La Comisión de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Esparragalejo ha confeccionado un variado programa de actividades culturales y deportivas, que comienza hoy con una ... ruta senderista nocturna.

La obra 'Leyendas', con Manuela Sánchez y Fernando Ramos, se representará en la plaza de la Libertad el martes a partir. El mago Fernando Flores abrirá la noche del miércoles con su espectáculo de ilusionismo y a continuación actuará el grupo La Copla por Bandera, encabezado por Fany Ortiz. El jueves, el Dúo Always, con raíces esparragalejanas, deleitará al público con canciones de todos los tiempos. Cerrará la noche Luis Romero con su espectáculo 'Flamenqueo pa que lo goseee'.

El viernes será la procesión de la Virgen de la Salud, el paseo ecológico, la actuación de la orquesta A Nuestro Aire y el Esparrafest, con DJ Taru y DJ Carlos Rubio. El sábado habrá castillo acuático y fiesta de la espuma, y música con la orquesta Stylos. La programación se cerrará el domingo con la actuación del grupo de coros y danzas Tradición Siglo XXI y el grupo local de flamenco.