La Escuela Municipal de Música renace bajo el nombre de ‘Sintónica’

P. Cordovilla Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Casa de la Cultura acogió el jueves la presentación del nuevo curso de la Escuela Municipal de Música de Alburquerque, que a partir de ahora llevará el nombre de ‘Sintónica’, un proyecto renovado con el que se quiere devolver la vida musical al municipio tras un tiempo de inactividad.

La presentación contó con la presencia del alcalde Manuel Gutiérrez, quien destacó la importancia de recuperar esta iniciativa cultural. «La Escuela de Música es una actividad muy demandada en Alburquerque, tanto por niños como por adultos. Hoy podemos anunciar que vuelve a ponerse en marcha gracias al esfuerzo de dos profesores que se han comprometido con este proyecto tan importante para nuestro pueblo».

En anteriores convocatorias, la Escuela Municipal de Música llegó a reunir en sus aulas a unos 30 alumnos y alumnas de diferentes edades, que trabajaban con una amplia variedad de instrumentos. Ahora, con el nuevo impulso bajo el nombre de ‘Sintónica’, se pretende recuperar e incluso superar esa participación. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 28 de septiembre.