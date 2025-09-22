HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ALBURQUERQUE

La Escuela Municipal de Música renace bajo el nombre de ‘Sintónica’

P. Cordovilla

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

La Casa de la Cultura acogió el jueves la presentación del nuevo curso de la Escuela Municipal de Música de Alburquerque, que a partir de ahora llevará el nombre de ‘Sintónica’, un proyecto renovado con el que se quiere devolver la vida musical al municipio tras un tiempo de inactividad.

La presentación contó con la presencia del alcalde Manuel Gutiérrez, quien destacó la importancia de recuperar esta iniciativa cultural. «La Escuela de Música es una actividad muy demandada en Alburquerque, tanto por niños como por adultos. Hoy podemos anunciar que vuelve a ponerse en marcha gracias al esfuerzo de dos profesores que se han comprometido con este proyecto tan importante para nuestro pueblo».

En anteriores convocatorias, la Escuela Municipal de Música llegó a reunir en sus aulas a unos 30 alumnos y alumnas de diferentes edades, que trabajaban con una amplia variedad de instrumentos. Ahora, con el nuevo impulso bajo el nombre de ‘Sintónica’, se pretende recuperar e incluso superar esa participación. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 28 de septiembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  2. 2

    El SES da el relevo al sillón más odiado de Extremadura
  3. 3 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  4. 4 El Infoex desactiva el nivel 1 por el incendio forestal de Valverde de la Vera
  5. 5 Cuatro heridos, uno de ellos grave, en un choque entre dos vehículos cerca de Alconchel
  6. 6 Herido un ciclista en un accidente en Badajoz
  7. 7 Muere el sacerdote Pedro Losada, que fue canónigo de la catedral de Badajoz y delegado de misiones
  8. 8

    Sólo media hora de animación en el derbi entre el Cacereño y el Mérida
  9. 9

    Empiezan las obras para construir 80 pisos de alquiler asequible en Badajoz
  10. 10 Trasladan al hospital a un hombre con un traumatismo craneal tras sufrir una caída de caballo en Arroyomolinos de la Vera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Escuela Municipal de Música renace bajo el nombre de ‘Sintónica’