Una esclava de Aceuchal murió con 122 años

La mujer más longeva de España ahora tiene 113 años. Y es que aún en el siglo XXI, y con los descubrimientos científicos, se celebra como algo extraordinario que una persona sobrepase ese barrera que supone el centenario. Pueden imaginarse la sorpresa que supuso para el historiador Esteban Mira Caballos descubrir un documento oficial que apunta a que en Aceuchal una mujer murió en 1747 con 122 años. Era el acta de defunción de una esclava.

Esto ya de por sí la convierte en una de las personas de más edad que murió en España y seguro que en el mundo en esa época. Pero este sorprendente hecho es aún más inaudito si se tiene en cuenta que esta mujer, llamada María Polonia, era una esclava, «si ya era baja la esperanza de vida entre las personas libres, muchísimo más lo debía ser entre los esclavos, por las penosas condiciones de vida a las que se debían enfrentar», argumenta el profesor Mira Caballos en el estudio que ha firmado y que dio a conocer en las Jornadas de Historia de Almendralejo y Tierra de Barros. El documento dice que «en la villa del Aceuchal, en el día veintiséis de junio año del Señor del mil setecientos cuarenta y siete falleció María Polonia, de edad de ciento y veinte y dos años, esclava de don Álvaro Murillo Arguijo, vecina y parroquiana de ésta del señor San Pedro de esta villa. Confesó con don Bartolomé Sánchez Cordobés, párroco confesor, aprobado el día catorce de dicho mes y también le administró el sagrado viático y el día veinticinco le administró la santa Extremaunción. Y don Alonso Murillo referido, se obligó a un entierro ordinario, a un responso cantado y diez misas rezadas de colecturía en el día precitado, mes y año. Firmo, Diego Sánchez Romero». Se trata de un fragmento del libro de defunción de la parroquia de San Pedro de Aceuchal Nº 6, fol. 9v., que guarda el Archivo Diocesano.

El profesor reconoce que puede garantizar totalmente la veracidad de esos años, pero destaca que un acta de defunción es un documento oficial, supervisado por el provisor del Obispado, «daban fe de esos datos». «Los curas, cuando le llamaban la atención alguna cosa, la anotaban. No sabemos hasta qué punto estaba cerciorado de esa edad, pero lo anotó y no hay un caso similar, que yo conozca». El refrendo sería la partida de nacimiento, aunque no la ha conseguido aún.

Reconoce que en aquella época no se registraban todos los nacimientos y menos de esclavos. Además, aporta otro dato, dada la edad de María Polonia, era probable que hubiera sido esclava antes en otro pueblo, «alguien me dijo que había estado en Los Santos, pero vete tú a saber». Lo cierto es que María Polonia, que era subsahariana, una mujer negra, vivió muchos años en Aceuchal y murió a una edad extremadamente longeva, algo que ahora el Ayuntamiento quiere resaltar. Y hasta promocionar, relacionando este hecho tan curioso con la buena salud de las personas de Aceuchal gracias a su producto más emblemático, el ajo. Así lo indica su concejal Sergio Gordón, que se encontró con este estudio y lo dio a conocer al párroco Antonio Manuel Álvarez Becerra, que no tardó en lograr una copia del acta de defunción del Arzobispado de Mérida-Badajoz.

