Entregadas las medallas de Almendralejo en su edición de 2025

La nómina de galardonados con la Medalla de Almendralejo se amplió ayer con la entrega de las correspondientes a este 2025. El teatro Carolina Coronado volvió a ser el escenario elegido para una gala de entrega a la que también se sumaron una vez más la entrega de los títulos de Hijos Adoptivos para otras dos personas destacadas de la vida local.

Tal y como se había anunciado hace unas semanas, tanto la científica María Victoria Gil, como el director de arte Marce Pacheco, engrosan desde ayer ese listado de personas que cuentan con la distinción más importante con la que cuenta la ciudad. De la primera se destacó el hecho de «haber representado de manera ejemplar los valores de compromiso y liderazgo», así como «su incansable labor de sensibilización, formación y apoyo» en todos sus proyectos.

La propuesta de Marce Pacheco estaba más que justificada por tratarse de «un creador total, un artista multidisciplinar que ha llevado el nombre de Almendralejo a los más altos escenarios de la cultura, el arte y la televisión, tanto en España como a nivel internacional».

El capítulo de Hijos Adoptivos también es más grande desde el día de ayer. Con dos nuevos protagonistas. Por una parte, Manuel Alfredo Mosquera, exfutbolista y entrenador, y actual director deportivo del CD Extremadura. «Una persona muy vinculada a la ciudad desde que llegó a la misma para jugar en la época más dorada del CF Extremadura», según se destacó el día en el que se desveló su reconocimiento. El otro protagonista fue Manolo Rodrigo Asensio, «impulsor y fundador de asociaciones, colectivos culturales y solidarios». Fue propuesto para el reconocimiento por el periodista local Juan Francisco Sánchez.