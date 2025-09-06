El encierro de toros simulados llenó la Plaza de España

F. VÁZQUEZ Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Decenas de niños se concentraron en la plaza de España para asistir a los populares encierros infantiles y a la posterior fiesta de la espuma y el agua con la que pudieron refrescarse después de correr y divertirse delante de los inofensivos pitones de estos peculiares toros de carretilla.

Un año más, la empresa local de espectáculos Toros Castuera, fue la encargada de dirigir y animar este peculiar encierro con el que se divierten tanto los niños, como los numerosos mayores que se dan cita en este festivo encierro para contemplar lo bien que se lo pasan los más pequeños.

Después del ritual cántico invocando la protección de santo, llegó la salida de estos especiales astados, para que los pequeños se metieran en el papel de auténticos corredores.