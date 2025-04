«Me encantaría dedicarme a esto, no solo unas prácticas» Macarena Olaya afronta su tercera experiencia profesional en Quirónsalud gracias a su formación como auxiliar administrativo

Viernes, 15 de septiembre 2023

A sus 30 años, Macarena Olaya Casado afronta la que es su tercera experiencia profesional en el centro médico Quirónsalud de Don Benito gracias a su formación como auxiliar administrativo en la asociación Síndrome de Down Don Benito-Villanueva. Un centro al que ella llama «la clínica» y en el que prácticamente es ya una más.

«Empecé el día 11 y estaré hasta el 28 de septiembre», explica a HOY sobre esta oportunidad. «Es una experiencia muy gratificante e inolvidable; me han recibido genial y para mí es una gran oportunidad», dice con emoción.

En estas semanas y ya con su experiencia previa, Macarena realiza varias tareas en el centro sanitario. Desde fotocopias a acompañamiento de los pacientes, «hago muchas cosas y estoy fenomenal con mis compañeros, todos me han recibido con los brazos abiertos».

Serán para ella semanas de aprendizaje, aunque realmente espera que esta oportunidad llegue más lejos. «La verdad es que me encantaría dedicarme a esto profesionalmente, no solo unas prácticas», expresa antes de agradecer a su profesora Raquel llegar al centro sanitario, «ella es la que me ha dado la oportunidad de estar aquí».

Enriquecimiento personal

Tanto Quirónsalud como la asociación a la que pertenece Macarena han suscrito un acuerdo de colaboración para favorecer este tipo de prácticas y contribuir a la normalización e inclusión social de personas con diversidad funcional y conseguir la igualdad real. En este caso, se trata de la convocatoria específica 'Uno a uno' de la Fundación Once.

Desde el centro sanitario muestran su satisfacción también por la oportunidad que supone para todo el equipo de aprender de personas que cuentan con capacidades diferentes. Hasta el momento ya se han llevado a cabo dos ediciones de estas prácticas en las que «todos salimos más enriquecidos personal y profesionalmente».