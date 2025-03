Emilio Rodríguez ocupa la concejalía vacante de Unidas IU-Podemos

SOLEDAD GÓMEZ Lunes, 27 de diciembre 2021, 07:58 Comenta Compartir

Emilio Rodríguez Tejeda tomó posesión del cargo de concejal por Unidas IU-Podemos en el último pleno municipal de Villanueva de la Serena. Ocupa así la vacante que lleva sin representación en el Ayuntamiento desde que el pasado mes de junio renunciara al cargo Antonia Mera, por motivos personales. Aunque en un primer momento se informó de que Encarna Muñoz ocuparía el cargo, finalmente no ha habido incorporación alguna a la concejalía hasta ahora. Tejeda ocupa el número 15 en la lista presentadas a las últimas elecciones municipales y asegura que «tras llegar hasta mí, he aceptado porque creo que es una obligación, una cuestión de responsabilidad y civismo». Sin embargo, el nuevo concejal asegura estar en la lista «por libre y no militar en ningún partido». A nivel de partido, dice no tener perspectivas de futuro «ya que mi intención es no volverme a presentar, ni siquiera como relleno en las listas».

Por otro lado, Emilio Rodríguez confiesa tener cierta ilusión por el cargo, «porque creo que era necesario que se ocupara esta concejalía después de tantos meses», aunque ve una «desconexión o incapacidad por parte de grupos parlamentarios pequeños de una participación más activa». Ese es uno de los motivos que considera que actúa como freno a la hora de querer «quebrarte la cabeza» en asuntos municipales.

Por este motivo, él dice no querer intentar tener una proyección política, «y no entro en ese tipo de juego, porque creo que la ciudadanía está descontenta con los políticos por la incomprensión del inmovilismo y la incapacidad de reacción de muchos de ellos».

En cuanto a la renuncia del resto de integrantes de la lista que le anteceden, Tejeda señala que en el caso de Encarna Muñoz había circunstancias adversas para poder volver de nuevo a la participación, y el resto no lo han hecho por cuestiones coyunturales, como vivir fuera o no ser compatible con el trabajo.