Emilio Calle gana el Rally Fotográfico e Ignacio Pavón, la Bienal Literaria Uva Beba

Una veintena de fotógrafos aficionados participaron en la decimosegunda edición del Rally Fotográfico de la Uva Eva Beba de Los Santos de Maimona, que se realizó el pasado 19 de agosto en las categorías general e infantil.

El primer premio (dotado con 125 euros) fue para Emilio Calle, el segundo (100 euros) se lo llevó José Manuel Candelario y el tercero (75 euros), Esther Martínez. En la categoría infantil, las primeras posiciones fueron para Belinda Sánchez, Noelia Berrocal, Laura Calle, Estrella Rubiano y Amanda Sánchez. Todos estos recibieron de premio lotes de material escolar.

El conjunto de las fotografías pueden contemplarse en la exposición que ha quedado instalada en la Casa de la Cultura y que permanecerá abierta hasta el 5 de septiembre.

También se han dado a conocer los ganadores de la sexta edición de la Bienal Literaria de la Uva Eva Beba. Ignacio Pavón, residente en Mérida, se alzó con el primer premio, dotado con 300 euros, por su relato 'El pago de Sisenando'. En la categoría juvenil, la santeña Paola Candelario resultó ganadora.

A esta edición se han presentado 17 obras procedentes de distintos puntos de España, tres de ellas en la categoría juvenil.