Así se elabora el pan más rico de Extremadura

Cuando con 16 años José Garrote comenzó a trabajar en una panadería en su pueblo, nunca imaginó que 47 años después estaría a punto de ... jubilarse en su propio horno y habiendo logrado que uno de sus panes lleve la etiqueta de 'el mejor pan de Extremadura'. Un sueño hecho realidad, tras el que hay muchos años de sacrificio y de falta de sueño.

José, propietario del Horno Monesterio junto a su hijo José Manuel, mira orgulloso la rebanada de pan dorada que luce en uno de los estantes, símbolo del pan rico. Es la Miga de Oro 2022, un galardón conseguido el pasado 12 de mayo en el concurso celebrado en Villanueva de la Serena, enmarcado en la 'Ruta del Buen Pan de la Comunidad de Extremadura', donde competían 17 panaderos de la región. Pero la historia que hay tras ese pan que destacó por encima de los demás es posible gracias a la segunda oportunidad que la vida quiso dar a José hace 25 años, cuando volvió a nacer.

Desde que era un adolescente había estado trabajando en 'La Inesa', aquel horno de toda la vida donde aprendió el oficio de panadero. Si por él hubiera sido, habría seguido estudiando. «Yo era buen estudiante, aplicado, y se me daban bien los libros, pero en casa hacía falta arrimar el hombro», dice, por lo que su madre le buscó un trabajo. A los 31 años, cuando nació su primer hijo, José Manuel, dejó la panadería porque quería ser su propio jefe y alquiló un bar. Sin embargo, unos años después, en 1997, el destino quiso que la carretera casi arrebatara la vida a los cuatro miembros de la familia cuando iban de vacaciones.

Un accidente de tráfico les tuvo mucho tiempo ingresados de gravedad en el hospital y tuvo que olvidarse del negocio hostelero. Pero, en este tiempo, a José nunca se le había quitado el gusanillo de la panadería. Así, dos años más tarde, decidió arrancar de nuevo montando su propio horno, al que se sumó después su hijo, también con 16 años, «ya que al contrario que yo, no le gustaba estudiar y lo dejó antes de graduarse».

Algo diferente

Desde el inicio, la familia Garrote Delgado tuvo claro que no quería ser una panadería al uso y que la forma de salir adelante era ofrecer algo distinto. «Nosotros no podemos competir por precio porque hay por ahí hornos y tiendas que lo dan mucho más barato», explica José Manuel, quien reconoce que un pan normal puede costar 0,80 euros «y nosotros no lo podemos dar por menos de 1,10 euros». Hay que pagar gasoil, electricidad y trabajadores. Por eso, cuando comenzó la guerra de precios por el pan «decidimos competir por calidad y ofreciendo productos exclusivos».

En sus estantes uno se pierde eligiendo panes que primero entran por los ojos y después por la nariz, con un olor a pan de antaño recién cocido.

Los hay con pistacho y cúrcuma, con pasas y nueces, de centeno, espelta, avena y multicereal. Aunque uno de los más demandados en los últimos tiempos es el de tritordeumun, un tipo de cereal obtenido al cruzar trigo y cebada que se utilizaba hace muchos años «y que ahora se ha puesto de moda».

Pero de todos ellos, el que ha sabido meterse al jurado en el bolsillo es el pan de masa madre hecho solo a base de harina, agua, sal y una pizca de levadura «sin aditivo alguno». El proceso de elaboración fue de casi 48 horas. Dos días antes del certamen, ellos hicieron el refresco de la masa madre. Es de creación propia y la conservan desde que comenzaron con el negocio. Al día siguiente, junto al resto de ingredientes, lo metieron en la amasadora, solo con un 1% de levadura. «Somos de los pocos hornos que tiene amasadora de masa madre y uno de los primeros cuando la adquirimos hace diez años», cuentan. Tras enfriar el bloque, el pan fue amasado y, después de varias fermentaciones, estaba listo para cocerse. José lo metió en el horno de suela el mismo día del concurso, sobre las 7.30 horas de la mañana y a las 9.00 ya iban camino de Villanueva de la Serena con el ejemplar.

«El jurado destacó que el PH del pan estaba muy equilibrado», recuerda Garrote hijo. Son hasta diez aspectos diferentes los que el comité de valoración tiene en cuenta, como la imagen visual externa, la forma y aspecto, la greña y estructura, el peso que debe oscilar entre 800 y 900 gramos, el alveolado de la fermentación, la consistencia de corteza, la miga, el aroma, el sabor y, por último, la estructura en boca. De este tipo de pan, Horno Monesterio solo hace unas 10 o 12 unidades diarias, en formato de uno y de medio kilo, que cuestan 3,60 y 1,80 euros, respectivamente.

Masa madre

Como dice el anuncio de una cadena de pizzerías, el secreto está en la masa, pero en este caso en la masa madre. «La usamos en todos nuestros panes desde que la creamos hace diez años y se refresca diariamente, y eso hace que las encimas sean diferentes y no pueda haber un pan exactamente igual al nuestro».

De este modo, han conseguido tener una clientela no solo del pueblo. «Tenemos clientes de fuera que paraban siempre cuando pasaba por aquí la autovía, pero que siguen viniendo cuando van de Madrid a Sevilla o a Mérida, y no se van sin jamón y nuestro pan». Y lo mismo ocurre con los dulces, ya que desde hace unos años también se han especializado en perrunillas, bollas, tartas, turrones y roscones.

Un negocio que ha ido creciendo como la masa que con tanto mimo cultivan cada día, y que ha repuntado desde que obtuvo la Miga de Oro.

Con 63 años, José ya tiene puesta la vista en la jubilación y será José Manuel quién siga con el oficio que ahora mismo da empleo a siete personas. El problema llegará cuando su padre y su madre ya no estén en el negocio. «Me va a costar mucho encontrar a trabajadores que dominen el tema de la panadería», afirma.

Hasta entonces, tienen todo su empeño puesto en conseguir una estrella DIR-Informática de la 'Ruta Española del Buen Pan', que valora también el servicio en tienda y las instalaciones.

Y mientras, siguen ilusionados con poder engrosar su medallero, porque en unos meses representarán a Extremadura en el certamen panadero nacional, donde puede que el suyo sea el mejor pan de España.