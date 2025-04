Una edil del PSOE de Jerez abandona el grupo socialista y se pasa al de concejales no adscritos

Más cambios políticos en la Sierra Suroeste. Si el lunes pasado cuatro ediles en Salvatierra que hasta entonces eran del PSOE y habían formado parte ... del Gobierno locales decidieron revocar su decisión de dimitir, pasarse al grupo de no adscrito y ahora dar al PP la Alcaldía salvaterreña), la noticia se traslada a Jerez de los Caballeros (9.100 habitantes), cabecera de comarca. Una edil socialista, Crispina Pitel Flores, concejala de Festejos y Educación en el Gobierno local, es la que ha decidido abandonar el grupo socialista con la que fue elegida concejala en esta legislatura. El viernes pasado, Pitel registró en el Ayuntamiento jerezano una comunicación en la que informaba de su decisión de pasarse al grupo no adscrito. La edil, de 51 años, es una conocida afiliada socialista que inició su militancia en Juventudes (la rama juvenil de ese partido) y tiene una amplia experiencia como edil siempre en esa formación.

La decisión no será firme hasta la semana -la próxima hay un pleno en el que se visualizará la nueva situación- pero la concejala ha confirmado a HOY que efectivamente será así, que no hay vuelta atrás. Deja el grupo socialista para ser edil no adscrita. De esta forma, el PSOE jerezano perderá la mayoría absoluta que hasta ahora tenía en el Pleno precisamente gracias a otra concejal no adscrita, Manuela Cordobés, que inició la legislatura en la lista del PP. Por tanto, en Jerez de los Caballeros, el PSOE se queda con cinco ediles, tres el PP, dos Ciudadanos, hay dos concejalas no adscritas y Podemos tiene un acta de concejal.

Crispina pitel flores

Crispina Pitel Flores, en conversación con HOY, se ha limitado a confirmar que se va del grupo socialista pero que no deja el acta de concejal toda vez que tiene intención de terminar la legislatura dentro del grupo de no adscritos. Pitel no ha querido confirmar los motivos de este cambio que supone, a efectos prácticos, que cuando sea una realidad dejará de formar parte de la junta de gobierno local y Virginia Borrallo le retirará las competencias que tenía como responsables de Festejos y Educación.

Mientras, desde el PSOE jerezano se admite a este diario que conoce el registro del Ayuntamiento en el que Pitel solicita ser concejala no adscrita. En todo caso, el PSOE de Jerez dice no conocer los motivos de esta decisión y asevera que tampoco se los ha trasladado Pitel, quien ha faltado en los últimos meses a los plenos, ordinarios o extraordinarios, que se han celebrado en la localidad templaria.

Crispina Pitel fue clave en enero del año pasado para, con su voto, hacer que Virginia Borrallo fuera elegida alcaldesa de Jerez. Se quedó en mayo de 2019 a dos votos de la mayoría absoluta y no fue regidora porque se formó un gobierno tripartito entre PP, Ciudadanos y Podemos que designó a alcalde a edil morado Juan Carlos Santana.

Sin embargo, el convulso panorama político jerezano vivió esta legislatura un nuevo capítulo al poco tiempo de que Santana recibiera el bastón de mando. En verano de 2020, Manuela Cordobés, que había sido elegida concejala dentro de la lista del PP, abandonó ese grupo y salió del Gobierno local. En enero de 2021 firmó la moción de censura que hizo que el PSOE recuperara la Alcaldía de Jerez de los Caballeros. Cordobés es, como se ha dicho, concejala no adscrita, y ahora se sumará a esa consideración Pitel Flores.

Con todo, la pérdida de la mayoría absoluta para el PSOE tiene efectos limitados: se produce a cinco meses efectivos de que termine la legislatura, con los Presupuestos aprobados por parte del Gobierno local y con la previsión de celebración de solo tres plenos ordinarios como máximo.

Otro caso llamativo

Tras los casos de Jerez y Salvatierra aparece uno tercero dentro del ámbito político municipal en Oliva de la Frontera. Allí gobiernan juntos el PSOE y el PP. Es la localidad extremeña (5.080 vecinos) referente de un pacto electoral inusual, entre PSOE y PP, y se realizó tras la victoria por la mínima, por un solo voto de diferencia, del Colectivo Independiente Olivero (CIO) sobre la candidatura socialista encabezada por Luisa Osorio Vicho. Si socialistas (seis ediles) y populares (uno) no hubieran acordado un gobierno de coalición, el alcalde hubiera sido Juan García Torres al frente de una lista que también obtuvo seis actas de edil.