Dos personas intoxicadas por monóxido tras el incendio de una vivienda en Don Benito

R. H. Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:55 Comenta Compartir

Dos personas han resultado afectadas por intoxicación de monóxido de carbono tras el incendio de una vivienda en la localidad pacense de Don Benito.

El fuego se ha declarado en un inmueble de la calle Ayala esquina con la calle San Francisco, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 7,15 horas de este miércoles.

Las dos personas afectadas, de las que el 112 no aporta de momento detalles como la edad o el estado de sus heridas, han sido trasladados al Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena.

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos y efectivos de la Policía Nacional y Local, además de una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud.

Temas

Sucesos de Extremadura