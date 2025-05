Dos meses de protesta frente a la sede el PSOE en Don Benito

Empezó en solitario el pasado 9 de noviembre y, más de 50 días después, Eduardo Lanseros sigue cada noche a las puertas de la sede ... del PSOE de Don Benito como protesta en contra de la posible ley de amnistía.

«No hemos fallado ni un día, hemos estado en Navidad, Nochebuena, Nochevieja, año nuevo... todos los días», aseveraba Lanseros el miércoles por la noche acompañado esta vez de una veintena de personas.

En estas semanas –afirma– han tenido picos de unas 300 personas, aunque la media es normalmente de unos 35. «Es el uno por mil de la población de Don Benito, que viene a representar a unas 4.000 personas en Ferraz», sostiene sobre unas manifestaciones que cree que ya no se están repitiendo en otros puntos de España, a excepción de Madrid, «me llegan algunas por redes sociales, pero no tan a diario como hacemos aquí».

El objetivo, dice, es el mismo desde el 9 de noviembre. «Lo único que decimos es no a la amnistía y no a la diferencia de financiación entre comunidades autónomas», explica sobre unas protestas en las que los cánticos son muy variados con referencias a Pedro Sánchez o gritos de 'Viva España', pero también otras consignas como 'No me da la gana una dictadura como la venezolana', 'Cataluña es España' y otros como 'España es cristiana, no musulmana' que llaman la atención de los viandantes en esta céntrica zona de la localidad pacense muy próxima a la plaza de España.

Otras noches también ha sonado el himno nacional durante unas protestas que comienzan a las 20.00 horas y se suelen prolongar durante alrededor de media hora cada día.

En este tiempo, las manifestaciones se han desarrollado de manera pacífica, por lo que no es habitual la presencia policial, aunque sí ha existido vigilancia de manera puntual en varias jornadas por parte de agentes de Policía Nacional y Policía Local.

Sin respuesta del PSOE

Sin embargo, sus quejas no han obtenido respuesta por parte del PSOE dombenitense.

«Solamente algún mal gesto de alguno que ha entrado y nos ha hecho una peineta o alguna burla, pero tampoco ha habido ninguna presión ni nada», dice Lanseros al tiempo que añade que desearía que la agrupación socialista local ejerciera de intermediaria.

«Por eso nos manifestamos, porque yo no tengo forma de hablar con Pedro Sánchez, pero esta gente sí y queremos que se lo transmitan a su jefe y que paren lo que a nuestro entender es una locura», concluye minutos antes de empezar una protesta en la que utilizan silbatos, banderas y hasta un megáfono.

El día 9 de enero se cumplen dos meses de protestas y su organizador afirma que van a seguir manifestándose como hasta ahora de manera diaria y que únicamente alterarán el horario hoy 5 de enero debido a la cabalgata de Reyes, que finaliza en una zona aledaña a la sede de los socialistas.