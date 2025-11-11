Dos investigados por estafar a un anciano de 83 años en Zafra con el timo del 'tocomocho'

R. H. Martes, 11 de noviembre 2025, 12:50 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha instruido diligencias a dos vecinos de Navalmoral de la Mata y Miajadas por estafar con el timo del 'tocomocho' a un anciano de 83 años de Zafra.

El pasado mes de septiembre, la Guardia Civil tuvo conocimiento de una estafa a un vecino de 83 años de Zafra, que relató que cuando se encontraba en la vía pública se le acercó un individuo con acento gallego solicitando información sobre la administración de la ONCE más cercana. Sorpresivamente, se acercó otra persona, a la que le dejó varios cupones que portaba mientras se adentraba en un bar a orinar.

Este otro individuo invitó al zafrense a entrar en su vehículo para comprobar mediante llamada telefónica si estos cupones tenían premio, pudiendo escuchar claramente que estaban premiados con 35.000 euros cada uno, más lo correspondiente a la serie, un total de casi 800.000 euros.

Ante los citados hechos, le propuso comprarle los cupones premiados al supuesto gallego, conviniendo en que le darían 5.000 euros cada uno por cada cupón.

Una vez que volvió del bar, los tres se desplazaron en un vehículo hasta las inmediaciones de su entidad bancaria donde sacó de su cuenta bancaria 5.000 euros, a lo que sumó otros 2.000 euros que tenía en su casa, recibiendo dos de los cupones de la ONCE supuestamente premiados. Posteriormente pudo comprobar que esos cupones no estaban premiados y que había sido estafado.

Con los datos, manifestaciones y análisis de imágenes, los agentes de Zafra identificaron el vehículo y la identidad de los supuetos autores del timo, dos cacereños con antecedentes por hechos similares.

En colaboración con la UOPJ de la Guardia Civil de Cáceres, este pasado fin de semana se pudo localizar e investigar en dependencias oficiales de la Guardia Civil a uno de los estafadores, teniendo plenamente identificado el segundo, al que no se descarta su pronta localización y detención.

La Guardia Civil recuerda que en el timo del 'tocomocho', los estafadores se acercan a la víctima preguntando por la administración de lotería más cercana, ya que quiere cobrar un billete premiado. En ese momento aparece el gancho que, casualmente, lleva el recorte con la lista de los premios o realiza una llamada a una supuesta administración para comprobarlos.

El timador o gancho propone a la víctima venderles el billete por una cifra muy inferior al premio, argumentando cualquier excusa. La víctima saca una fuerte cantidad de dinero de su cuenta, la entrega al timador y se queda con un décimo, que en realidad no está premiado, mientras el gancho y el timador desaparecen.

