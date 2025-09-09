El 112 registra un tercer atropello este martes en Extremadura

R. H. Martes, 9 de septiembre 2025, 17:25 Comenta Compartir

Tercer atropello este martes en Extremadura. Tras el incidente del ciclista arrollado en Badajoz esta mañana y el atropello a una mujer de 60 años en Cáceres, se han sucedido otro incidentes de este tipo en Villanueva de la Serena.

Un hombre ha resultado herido tras ser atropellado por un vehículo a la altura del número 58 de la calle San Miguel de Villanueva de la Serena, un ciclista ha sido arrollado por un vehículo. Se trata de un varón de 50 años que sufre trauma craneal y ha sido trasladado al Hospital de Don Benito-Villanueva en estado 'menos grave'.

El incidente se ha registrado a las 15.56 horas de este martes en el 112 Extremadura, que ha activado una unidad medicalizada del SES y a la Policía Local.