HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sucesos de Extremadura

El 112 registra un tercer atropello este martes en Extremadura

Un hombre ha resultado herido tras ser arrollado por un vehículo en Villanueva de la Serena

R. H.

Martes, 9 de septiembre 2025, 17:25

Tercer atropello este martes en Extremadura. Tras el incidente del ciclista arrollado en Badajoz esta mañana y el atropello a una mujer de 60 años en Cáceres, se han sucedido otro incidentes de este tipo en Villanueva de la Serena.

Un hombre ha resultado herido tras ser atropellado por un vehículo a la altura del número 58 de la calle San Miguel de Villanueva de la Serena, un ciclista ha sido arrollado por un vehículo. Se trata de un varón de 50 años que sufre trauma craneal y ha sido trasladado al Hospital de Don Benito-Villanueva en estado 'menos grave'.

El incidente se ha registrado a las 15.56 horas de este martes en el 112 Extremadura, que ha activado una unidad medicalizada del SES y a la Policía Local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los secretos de la bandera de Extremadura: lo que pocos saben sobre ella
  2. 2

    El pacense que captura los gigantes del Guadiana
  3. 3 Dos heridos por intoxicación en la cooperativa Viñaoliva de Almendralejo
  4. 4 La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura
  5. 5 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  6. 6

    Las pirotécnicas lamentan las pérdidas que implica la suspensión de fuegos
  7. 7 Trasladan a un ciclista al hospital tras sufrir un atropello en Badajoz
  8. 8 Un agraciado en el sorteo de La Primitiva se lleva más de 7 millones de euros este domingo
  9. 9

    La obra de la carretera de Sevilla se encarece en dos millones e incluirá el carril bici
  10. 10 Mercadona estrena sección en 12 supermercados este septiembre, incluyendo uno en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El 112 registra un tercer atropello este martes en Extremadura

El 112 registra un tercer atropello este martes en Extremadura