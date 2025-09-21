HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

LOS SANTOS DE MAIMONA

'Dopaland', comedia crítica sobre la precariedad

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

L. POVES

La compañía Suika de la Sala Fénix de Barcelona representó ayer 'Dopaland', dentro del Ciclo de Teatro Contemporáneo que patrocina la Diputación de Badajoz y el INAEM. Se trata de una comedia crítica y ácida, que relaciona la precariedad laboral con la imposición de la felicidad.

