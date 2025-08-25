HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Las donaciones continurán por el momento en el CS San José.

Las donaciones de sangre se reanudan este lunes en Almendralejo

Paco GaleanoP. G.

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:47

La tradicional campaña de extracciones que la Hermandad de Donantes de Sangre de Badajoz agenda en la ciudad durante el mes de agosto se reanuda en esta jornada de lunes después de vivir la pasada semana entre miércoles y viernes sus tres primeras jornadas. La de estas fechas se trata de una de las más importantes del año al coincidir con el periodo de mayor demanda en los hospitales con motivo de la epoca vacacional y el aumento en el número de accidentes.

Las extracciones están teniendo lugar en el Centro de Salud San José entre las 18.00 y las 22.30 horas. Antonio Martín de las Mulas, portavoz de la hermandad en la ciudad, ha animado a los almendralejenses a participar en la colecta «sobre todo después del descenso en el número de donaciones que viene produciéndose desde la época de la covid». Unos donantes que también han mostrado su rechazo públicamente al cambio de ubicación de las extracciones que tradicionalmente se ha desarrollado en el Centro de Salud San Roque. El pasado año, en esta misma campaña, se consiguieron en la ciudad 724 bolsas de sangre.

