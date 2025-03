Don Benito y Villanueva, unidas para buscar fondos europeos

Estrella Domeque Viernes, 1 de marzo 2024, 08:19 Comenta Compartir

Pese a la paralización del proceso de unión, Villanueva de la Serena y Don Benito seguirán de la mano en busca de la consecución de fondos europeos para los próximos años. Así se entiende después de que el pleno del Ayuntamiento villanovense haya aprobado, por unanimidad, la suscripción de un acuerdo de colaboración con el Consistorio dombenitense para participar de forma conjunta, a través de la Mancomunidad, en las convocatorias de fondos europeos para la programación 2021-2027.

La portavoz municipal, María Lozano, destaca la importancia de estos fondos. De hecho, en la anterior convocatoria correspondió a la Mancomunidad una cuantía de 12 millones de euros, la mitad, para Villanueva. Con este dinero, recuerda Lozano, «se han podido hacer actuaciones importantes como la remodelación del entorno de Cruz del Río, la rehabilitación del Centro Museístico Charo Acero o la remodelación del mercado de abastos».

En concreto, asegura, los fondos recibidos en la anterior convocatoria se han ejecutado en un 90%. «Es una nueva oportunidad para impulsar el desarrollo de la ciudad», concluye Lozano sobre este acuerdo que desde Vox, Andrés Oliva, también ve «adecuado y necesario». Por parte del PP, Manuel Lozano cree que es «oportuno llevar a cabo este acuerdo porque si las bases de convocatoria son parecidas a las de la anterior convocatoria, favorece el hecho de ir en Mancomunidad y no de manera independiente cada uno de los ayuntamientos».

Patrimonio

Por otra parte, el pleno aprobó una modificación presupuestaria de 128.000 euros que salió adelante pese a los votos en contra de PP y Vox. Con ello, se pretende adquirir 209 prendas de la colección de trajes de Eduardo Acero que pasarán así a formar parte del patrimonio municipal. María Lozano sostiene que esto será un atractivo turístico más en el Centro Museístico Charo Acero. «Tenemos razones para llegar a este acuerdo y que la colección de trajes históricos se quede en Villanueva», afirma.

Desde la oposición aseguran que no es un buen momento para hacer este gasto. «No entendemos la rapidez ni la urgencia de esta compra; es un patrimonio indiscutible, pero la forma de hacerlo no es la más adecuada», expresa Andrés Oliva. El popular Manuel Lozano critica que se lleve a pleno una aprobación diferente a la que se vio en comisión, «ya que el pago de esta adquisición estaba vinculada a la enajenación de las parcelas; y no es momento de invertir 588.000 euros para la adquisición de los trajes de los que disfrutamos desde hace muchos años y se pueden buscar alternativas para que sigan en la ciudad».