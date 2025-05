Don Benito recibe 54.000 euros para Respiro Familiar en Don Benito

E. Domeque Miércoles, 23 de octubre 2024, 08:05 Comenta Compartir

Don Benito recibirá 54.000 euros para el Programa de Respiro Familiar con el que se pretende dar apoyo a las familias en las tareas de atención y cuidado de personas dependientes o con grado de discapacidad reconocido. Se trata de un programa de colaboración económica municipal puesto en marcha por la Junta de Extremadura destinado a personas cuidadoras habituales no profesionales.

«El objetivo es atender determinadas circunstancias de carácter transitorio, cuando su realización no sea posible, favoreciendo de esta forma la conciliación de la vida personal, familiar y laboral», explica Violeta Casado, concejal de Políticas Sociales, que añade que se pretende con ello facilitar a las personas cuidadoras «el descanso de la responsabilidad que supone su cuidado, mantener la integridad y la estabilidad familiar, proporcionarle apoyo emocional e intentar prevenir situaciones de crisis y estrés».

Igualmente, argumenta Casado, también beneficiará a la persona cuidada porque recibirá atención profesional e individualizada acorde a sus necesidades, «asegurando la continuidad de sus cuidados durante los períodos de descanso o dificultad de la persona cuidadora».

Acompañamiento

Cabe recordar que el destinatario es el cuidador no profesional, cuyo familiar debe cumplir unos requisitos como es el de tener una discapacidad reconocida mayor o igual al 33%, además de un grado de dependencia; o también personas que no tengan concedida la dependencia pero con una discapacidad al 75%, siempre y cuando no tengan plaza en ningún centro residencial.

Entre los servicios que prestará el programa se encuentra el del acompañamiento o asistencia domiciliaria; acompañamiento circunstancial y actividades puntuales en horario diurno o nocturno, vacaciones, tiempo libre, hospitalizaciones o consultas ambulatorias, entre otras cuestiones.