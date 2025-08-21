Don Benito acoge el sábado conciertos de homenaje a Elvis Presley

E. Domeque Jueves, 21 de agosto 2025, 07:51 Comenta Compartir

El parque de Las Albercas acogerá este sábado, 23 de agosto, un homenaje a Elvis Presley, con varias actuaciones a cargo de diferentes cantantes y agrupaciones que rescatan canciones del Rey del Rock.

Será a partir de las diez de la noche, con entrada gratuita. La primera actuación será la del trío de blues The Martians, formados en la escuela Rock School de Don Benito.

El plato fuerte de la noche será la banda Elvis Dreams, integrada por ocho músicos que rinden homenaje al estadounidense, fallecido en 1977. Entre ellos, destaca Benny Lion, reconocido por sus fieles recreaciones de Elvis Presley con clásicos como 'Heartbreak Hotel', 'Jailhouse Rock' o 'Love Me Tender'.

«Sobre Elvis Presley no hace falta mucha presentación, es uno de los iconos culturales más importantes del siglo XX y uno de los artistas que más discos ha vendido a lo largo de la historia», explica Francisco Sánchez, concejal de cultura, que señala que habrá una barra de bebidas para los asistentes.