HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Don Benito acoge el sábado conciertos de homenaje a Elvis Presley

E. Domeque

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:51

El parque de Las Albercas acogerá este sábado, 23 de agosto, un homenaje a Elvis Presley, con varias actuaciones a cargo de diferentes cantantes y agrupaciones que rescatan canciones del Rey del Rock.

Será a partir de las diez de la noche, con entrada gratuita. La primera actuación será la del trío de blues The Martians, formados en la escuela Rock School de Don Benito.

El plato fuerte de la noche será la banda Elvis Dreams, integrada por ocho músicos que rinden homenaje al estadounidense, fallecido en 1977. Entre ellos, destaca Benny Lion, reconocido por sus fieles recreaciones de Elvis Presley con clásicos como 'Heartbreak Hotel', 'Jailhouse Rock' o 'Love Me Tender'.

«Sobre Elvis Presley no hace falta mucha presentación, es uno de los iconos culturales más importantes del siglo XX y uno de los artistas que más discos ha vendido a lo largo de la historia», explica Francisco Sánchez, concejal de cultura, que señala que habrá una barra de bebidas para los asistentes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Feria de la Loza de Elvas 2025: fechas, horarios y programación confirmada
  2. 2 La evolución de las llamas y los trabajos para detenerlas es clave durante la noche
  3. 3 Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta
  4. 4 Una redada se salda con detenidos e incautación de drogas en las Moreras
  5. 5 Restablecida la circulación en la autovía A-5 tras el corte provisional por un incendio en Escurial
  6. 6 Estopa se arranca a cantar y protagoniza un divertido momento en su pueblo de Badajoz durante las fiestas
  7. 7 Los restos del huracán Erin traerán lluvia a Extremadura este fin de semana
  8. 8 500 efectivos, con 26 medios aéreos, tratan de acabar hoy con el fuego de Jarilla
  9. 9 El alcalde de Jaraíz de la Vera pide perdón por lanzar fuegos artificiales
  10. 10 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Don Benito acoge el sábado conciertos de homenaje a Elvis Presley