El domingo se inaugura el mirador celeste de Magacela

P. MORA. El domingo se inaugurará el mirador celeste instalado en el barrio de La Tahona, que ha supuesto una inversión de 18.143,95 euros, financiados por los fondos Next Generation. Al coincidir con el equinoccio de otoño, el Centro de Promoción y Protección del Cielo Nocturno de la Diputación y el Ayuntamiento han programado actividades durante todo el día.