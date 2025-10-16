El domingo se celebra en Los Santos de Maimona la caminata contra el Cáncer de mama

Lucio Poves Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Los Santos de Maimona celebrará el domingo 19 de octubre, su caminata contra el Cáncer de mama coincidiendo con el día internacional de esta enfermedad.

La concentración está programada a las 12.30 horas en la Plaza de España para recorrer las calles Maestro Rasero, Salvador, avenida de la Constitución, Plaza de Vistahermosa, calle Mérida, Carrera Chica, Robledillo y Plaza del Pilarito. Finalizará en el pabellón multiusos de La Charca, donde se dará lectura a un manifiesto para clausurar la marcha.

Para esta Marcha, la AECC cuenta también con la colaboración del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona y multitud de casas comerciales a las que la asociación también se les agradece también su apoyo.