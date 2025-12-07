Este domingo abre el Mercado Navideño de Almendral en la Plaza de España
José Joaquín Pérez
Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00
Hoy y mañana la Plaza de España abrirá el tradicional Mercado Navideño. Se trata de una de las actividades más características de esta época del ... año.
Pero no es la única. El 10 comenzará el reparto 'Ningún mayor sin Navidad'. El día 18 en el Centro Cultural habrá un recital por la Escuela Municipal de Música Juan Ramón Muñoz Flores.
El día 23 será la llegada de Papa Noel por las calles del pueblo. El día 26 en el pabellón Municipal Francisco Javier Castilla, Deporte Solidario. El día 27 el segundo desfile de mascotas en el Paseo del Colegio, y el día 5 de enero llegada de sus Majestades a la Plaza de España y visita al Niño Jesús en la parroquia de la Magdalena y cabalgata por las calles.
Por otro lado, un grupo de amigos y vecinos de la localidad cumplirán diez años colocando el pesebre en la Plaza de España. Igualmente lleva varios años instalándose en la parroquia de la Magdalena por varios vecinos, el belén monumental con todo lujo de detalles. Otro será instalado este año en la parroquia de San Pedro.
