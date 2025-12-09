La dombenitense Manuela Sánchez, premiada en Sevilla

E. Domeque Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La dombenitense Manuela Sánchez ha sido recibida por la alcaldesa, Elisabeth Medina, tras resultar premiada por la excelencia turística en la provincia de Sevilla. Formada en Turismo y Relaciones Laborales, cuenta con una extensa carrera vinculada al sector turístico de la provincia de Sevilla.

Su trabajo la ha llevado a dirigir, desde 2019, el departamento de Recursos Humanos del Hotel Colón, uno de los más emblemáticos e icónicos de la capital hispalense.

Su nominación surge gracias al reconocimiento de la Representación Legal de los Trabajadores de su empresa, que ha destacado «su capacidad para fomentar una gestión cercana, empática y constructiva de las relaciones laborales».

Es por ello que ha recibido el Premio honorífico de Turismo de la provincia de Sevilla a la Excelencia de las personas, de manos del subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano Rodero.