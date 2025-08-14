HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Diversión, cultura y tradición en las Ferias y Fiestas 2025 de Olivenza

Almudena Parra

Jueves, 14 de agosto 2025, 08:39

Olivenza ya está disfrutando de sus Ferias y Fiestas 2025, que se celebran hasta el domingo. La programación, pensada para públicos de todas las edades, combina actuaciones musicales de primer nivel, espectáculos culturales, propuestas infantiles y actividades tradicionales.

Hoy, segundo día festivo, el artista local Flaco Rodríguez pondrá la nota de cercanía y ritmo, seguido de la animación de Latín Show, que invitará a vecinos y visitantes a mover el cuerpo hasta bien entrada la noche.

Mañana, viernes, será uno de los días más esperados: el grupo Acetre, referente de la música folk extremeña, ofrecerá un concierto en el Auditorio Municipal. Además, la jornada incluirá un espectacular tributo a Queen con la banda Magic Queen, que hará vibrar a los amantes del rock clásico.

El sábado Olivenza vivirá un día intenso. La gran orquesta de nivel nacional La Fórmula Perfecta pondrá el broche musical de la noche, mientras que un encierro taurino llenará de emoción la plaza de toros la tarde.

El domingo 17 servirá como cierre oficial de feria, con la actuación de la orquesta local A Media Luz y una despedida por todo lo alto con un gran espectáculo de fuegos artificiales.

Los más pequeños disfrutarán de teatro de títeres, fiestas del agua y de la espuma, talleres infantiles, atracciones y muchas sorpresas más. La música en directo también contará con la actuación de La Filarmónica de Olivenza, la decana de las bandas extremeñas, que ofrecerá sus tradicionales diadas floreadas.

Para los amantes de la noche y la pista de baile, la mejor música de los DJs Óscar Amaya, Milleiro y otros invitados convertirán la Zona Joven en una gran fiesta.

Como broche final, el lunes se celebrará el Día del Niño, con precios reducidos en las atracciones y actividades especialmente pensadas para ellos.

Con esta variada programación, Olivenza invita a vecinos y visitantes a vivir estos días de diversión, cultura y tradición en un buen ambiente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un ciclista junto al restaurante El Gallo de Casar de Cáceres
  2. 2 El fuego cerca Cabezabellosa con vecinos en el interior del pueblo: «Es una ratonera»
  3. 3 Dos vehículos acaban calcinados en Plasencia tras un incendio y una posterior colisión
  4. 4 El fuego de Malpartida de Plasencia entra en el Parque Nacional de Monfragüe
  5. 5 El fuego de Jarilla sigue descontrolado y se suma otro «preocupante» en Casares de Hurdes
  6. 6 De Ciudad Deportiva al Aeropuerto: así sería el metro de Badajoz cargado de guiños locales
  7. 7 El fuego obliga a evacuar a 700 vecinos de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa y a cortar dos carreteras
  8. 8 Un vecino de Torrejoncillo sufre una cornada de diez centímetros en los festejos taurinos de la localidad
  9. 9 Extremadura afronta su tercer día de combate contra el fuego, que mantiene cortados 25 kilómetros de la A-66
  10. 10 Abren una vía de evacuación para rescatar a los vecinos encerrados en Cabezabellosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Diversión, cultura y tradición en las Ferias y Fiestas 2025 de Olivenza