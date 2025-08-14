Diversión, cultura y tradición en las Ferias y Fiestas 2025 de Olivenza

Olivenza ya está disfrutando de sus Ferias y Fiestas 2025, que se celebran hasta el domingo. La programación, pensada para públicos de todas las edades, combina actuaciones musicales de primer nivel, espectáculos culturales, propuestas infantiles y actividades tradicionales.

Hoy, segundo día festivo, el artista local Flaco Rodríguez pondrá la nota de cercanía y ritmo, seguido de la animación de Latín Show, que invitará a vecinos y visitantes a mover el cuerpo hasta bien entrada la noche.

Mañana, viernes, será uno de los días más esperados: el grupo Acetre, referente de la música folk extremeña, ofrecerá un concierto en el Auditorio Municipal. Además, la jornada incluirá un espectacular tributo a Queen con la banda Magic Queen, que hará vibrar a los amantes del rock clásico.

El sábado Olivenza vivirá un día intenso. La gran orquesta de nivel nacional La Fórmula Perfecta pondrá el broche musical de la noche, mientras que un encierro taurino llenará de emoción la plaza de toros la tarde.

El domingo 17 servirá como cierre oficial de feria, con la actuación de la orquesta local A Media Luz y una despedida por todo lo alto con un gran espectáculo de fuegos artificiales.

Los más pequeños disfrutarán de teatro de títeres, fiestas del agua y de la espuma, talleres infantiles, atracciones y muchas sorpresas más. La música en directo también contará con la actuación de La Filarmónica de Olivenza, la decana de las bandas extremeñas, que ofrecerá sus tradicionales diadas floreadas.

Para los amantes de la noche y la pista de baile, la mejor música de los DJs Óscar Amaya, Milleiro y otros invitados convertirán la Zona Joven en una gran fiesta.

Como broche final, el lunes se celebrará el Día del Niño, con precios reducidos en las atracciones y actividades especialmente pensadas para ellos.

Con esta variada programación, Olivenza invita a vecinos y visitantes a vivir estos días de diversión, cultura y tradición en un buen ambiente.